Louis Vuitton lấn sân mảng mỹ phẩm với La Beauté

Louis Vuitton mở ra chương mới với La Beauté - tái định nghĩa hành trình làm đẹp toàn diện. Huyền thoại trang điểm gốc Anh Pat McGrath đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo mảng mỹ phẩm.
Chương mới không đơn thuần là câu chuyện về mỹ phẩm, mà còn là trải nghiệm song hành cùng cá nhân trong từng khoảnh khắc thường nhật, khơi gợi vẻ đẹp giàu cảm xúc và cảm hứng.
Từ ngày đầu thành lập và thập niên 1920, kho lưu trữ Louis Vuitton đề cao cái đẹp, thể hiện qua các hộp phấn, cọ trang điểm và gương. La Beauté đánh dấu cột mốc mới, hoàn thiện bức tranh di sản.
Ông Pietro Beccari - Chủ tịch kiêm CEO Louis Vuitton - nhấn mạnh: "La Beauté là bước tiến tự nhiên trong hành trình phát triển thương hiệu, chú trọng chất lượng, công thức lẫn sự đổi mới. Qua 'vũ trụ làm đẹp' này, chúng tôi không chỉ đồng hành khách hàng trong cuộc sống hàng ngày, mà còn tiếp tục tôn vinh di sản sáng tạo của mình".
Giám đốc sáng tạo Dame Pat McGrath cho biết đứng ở hậu trường các buổi trình diễn thời trang suốt 20 năm, bà vinh dự và vui mừng khi đóng vai trò then chốt trong sự ra đời của La Beauté.
"Trang điểm không đơn thuần là sản phẩm, mà là hiệu quả, đam mê và cảm xúc. Chương mới này có thể đưa nghệ thuật thủ công lên tầm cao mới. Do đó, danh mục làm đẹp La Beauté không tồn tại riêng lẻ, mà là mảnh ghép liền mạch trong nghệ thuật sống (Art of Living). Mỹ phẩm hài hòa cùng thời trang, túi xách, phụ kiện, tô vẽ vũ trụ đậm dấu ấn Louis Vuitton", Path McGrath nói
La Beauté gồm 55 màu son - từ gam nude, hồng Rose, hồng, đỏ mận (Plum), đỏ hay cam, kèm theo đó là 10 phiên bản son dưỡng có màu và 8 bảng phấn mắt. Tất cả lấy cảm hứng từ di sản, hình ảnh phái nữ hiện đại.
Mỗi sản phẩm La Beauté là tác phẩm nghệ thuật đánh thức hành trình phiêu lãng của thị giác và xúc giác, với các sắc thái dựa trên loạt dấu ấn biểu tượng Louis Vuitton. Trong lần đầu hợp tác, nhà thiết kế Đức Konstantin Grcic mang đến vỏ đựng son môi và hộp phấn mắt hài hòa giữa tính thẩm mỹ, thanh lịch cùng yếu tố thực tiễn.
"Khi phát triển sản phẩm, tôi luôn bị ám ảnh với những chi tiết nhỏ nhất: sự hoàn hảo cần có trong kết cấu sản phẩm, phương pháp sử dụng phù hợp, lượng sắc tố vừa đủ và cảm giác mỗi sản phẩm mang lại cho bạn. Tôi luôn muốn phá vỡ mọi giới hạn trong trang điểm và métier này cũng không ngoại lệ", Giám đốc sáng tạo Dame Pat McGrath cho hay.
Son được chế tác từ các thành phần dưỡng ẩm như Hyaluronic Acid (dạng Sodium Hyaluronate), sáp ong, bơ hạt mỡ, tạo cảm giác êm ái trên môi và da. La Beauté còn thể hiện cam kết bền vững của Louis Vuitton: mỗi sản phẩm có thể thay lõi để tăng tính cá nhân hóa cho hành trình làm đẹp. Vỏ son lẫn hộp phấn làm từ nhôm và đồng, không dùng nhựa.
Thương hiệu tung ba hương thơm từ ba loài hoa đặc trưng vùng Grasse, Pháp - hồng, nhài và mimosa, do bậc thầy nước hoa Jacques Cavallier Belletrud chế tác, tăng cảm xúc đa giác quan mỗi lần trang điểm. Hãng còn thiết kế riêng những món phụ kiện để đựng mỹ phẩm, từ hộp son đến rương mini.
La Beauté đều cao yếu tố di sản, kết hợp sáng tạo và trải nghiệm cảm quan, biến mỗi khoảnh khắc làm đẹp thành hành trình tinh tế, đầy cảm hứng, cá nhân hóa.
Bộ sưu tập La Beauté Louis Vuitton được giới thiệu trên website thương hiệu vào ngày 25/8 và có mặt tại chuỗi cửa hàng chính thức từ 29/8.
Đông Vệ
Ảnh: Louis Vuitton