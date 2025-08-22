Louis Vuitton lấn sân mảng mỹ phẩm với La Beauté

Louis Vuitton mở ra chương mới với La Beauté - tái định nghĩa hành trình làm đẹp toàn diện. Huyền thoại trang điểm gốc Anh Pat McGrath đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo mảng mỹ phẩm.

Chương mới không đơn thuần là câu chuyện về mỹ phẩm, mà còn là trải nghiệm song hành cùng cá nhân trong từng khoảnh khắc thường nhật, khơi gợi vẻ đẹp giàu cảm xúc và cảm hứng.