Louis Vuitton kết nối văn hóa Ấn Độ trong BST Xuân Hè nam 2026

"From Paris to India" (Từ Paris đến Ấn độ) là chủ đề BST Xuân Hè 2026 dành cho nam của Louis Vuitton, Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams tôn vinh kỹ nghệ chế tác savoir-faire và khát vọng không ngừng dịch chuyển, đồng thời khéo lồng ghép tinh hoa may đo đương đại của người Ấn gồm: chất liệu, phom dáng, bảng màu, chế tác thủ công bản địa, hòa quyện nhịp sống đô thị, thiên nhiên lẫn sức sống mặt trời.

Cuộc đối thoại giữa Pharrell Williams và kiến trúc sư Bijoy Jain từ Studio Mumbai mang đến trải nghiệm đa giác quan, sắc màu tại Trung tâm Pompidou (Paris, Pháp). Sàn diễn bàn cờ "Rắn và thang" mô phỏng trò chơi kinh điển tại Ấn Độ, biến khán giả thành người chơi giữa mê trận nghệ thuật.

"Rắn và thang" được xem là biểu tượng của rủi ro không lường trước, khả năng nắm bắt cơ hội và khát vọng chuyển động trở thành tinh thần của loạt trang phục thuộc BST Xuân Hè 2026.