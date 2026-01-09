Louis Vuitton cách tân di sản monogram chào tuổi 130

Khởi nguồn từ năm 1896, tầm nhìn đột phá của Georges Vuitton - con trai nhà sáng lập thương hiệu - kiến tạo họa tiết monogram như giải pháp bảo vệ di sản trong bối cảnh ngập tràn bản sao lúc bấy giờ.

Theo Vogue, ông khéo lồng ghép hai chữ L, V cùng mô tuýp hoa đặc trưng. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật Neo-Gothic cùng làn sóng Japonism (thuật ngữ chỉ sự ảnh hưởng sâu rộng của nghệ thuật, văn hóa, thẩm mỹ Nhật Bản) lan tỏa tại Paris, Pháp, monogram ra đời tiếp nối sáng tạo trước đó của canvas kẻ sọc (Striped Canvas) năm 1872 hay Damier 1888, đồng thời bảo vệ bản sắc thiết kế nhà Louis Vuitton.

Georges Vuitton hình dung monogram không chỉ là họa tiết trang trí, mà còn là hiện thân của triết lý "xuất sắc, hiện đại và giá trị có thể kế thừa qua các thế hệ".