Louis Vuitton cách tân di sản monogram chào tuổi 130

Khởi nguồn từ năm 1896, tầm nhìn đột phá của Georges Vuitton - con trai nhà sáng lập thương hiệu - kiến tạo họa tiết monogram như giải pháp bảo vệ di sản trong bối cảnh ngập tràn bản sao lúc bấy giờ.
Theo Vogue, ông khéo lồng ghép hai chữ L, V cùng mô tuýp hoa đặc trưng. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật Neo-Gothic cùng làn sóng Japonism (thuật ngữ chỉ sự ảnh hưởng sâu rộng của nghệ thuật, văn hóa, thẩm mỹ Nhật Bản) lan tỏa tại Paris, Pháp, monogram ra đời tiếp nối sáng tạo trước đó của canvas kẻ sọc (Striped Canvas) năm 1872 hay Damier 1888, đồng thời bảo vệ bản sắc thiết kế nhà Louis Vuitton.
Georges Vuitton hình dung monogram không chỉ là họa tiết trang trí, mà còn là hiện thân của triết lý "xuất sắc, hiện đại và giá trị có thể kế thừa qua các thế hệ".
Từ khoảnh khắc thời trang kinh điển đến bước đột phá trong văn hóa đại chúng, monogram được xem là chứng nhân cho những giai thoại sáng tạo của Louis Vuitton. Xuyên suốt lịch sử thương hiệu, monogram định hình tầm nhìn của các giám đốc sáng tạo như Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière, Virgil Abloh, Pharrell Williams, đồng thời, truyền cảm hứng cho màn hợp tác đặc biệt với nghệ sĩ Takashi Murakami, Yayoi Kusama hay Richard Prince.
Hồi 2003, họa tiết Monogram Multicolore đa sắc kết hợp cùng nghệ sĩ Takashi Murakami mang đến làn gió pop-art cho các sáng tạo mang tính biểu tượng, đồng thời được dàn minh tinh, tài tử, người yêu thời trang, nghệ thuật sưu tầm.
Đánh dấu tuổi 130 của biểu tượng monogram, Louis Vuitton khởi động chuỗi hoạt động kéo dài suốt năm 2026, bắt đầu từ tháng 1. Qua ba bộ sưu tập Monogram Origine, VVN và Time Trunk, nhà mốt đưa họa tiết monogram vào chương mới, khai mở cuộc đối thoại bền bỉ giữa di sản và đổi mới. Mỗi bộ sưu tập tôn vinh từng khía cạnh của biểu tượng này - từ chất liệu canvas, da thuộc đến nghệ thuật chế tác rương.
Cụ thể, 5 mẫu túi kinh điển Speedy, Keepall, Alma, Side Trunk, Noé, Neverfull được tái hiện qua chất liệu canvas mới, da VVN và họa tiết mới tôn vinh bí thuật chế tác rương.
Không dừng lại ở họa tiết định hình bản sắc thương hiệu, biểu tượng monogram được định vị là ngôn ngữ thị giác không ngừng đổi mới, thích nghi với dòng chảy xu thế để trở thành chiếc túi quen thuộc trong đời sống hiện đại, đáp ứng cả công năng lẫn thẩm mỹ.
Bộ sưu tập Monogram Origine lấy cảm hứng từ bìa sổ ghi lại thông tin chìa khóa rương của khách hàng năm 1908. Mang hơi thở những chuyến du hành đầu thế kỷ 20, họa tiết monogram nay được tái hiện trong chất liệu canvas mới với kỹ thuật dệt Jacquard từ hỗn hợp vải lanh và cotton.
Điểm nhấn bộ sưu tập là thẻ tên đi kèm mỗi chiếc túi, khắc chữ ký tay của Louis Vuitton dựa trên bản thiết kế rương phẳng năm 1867, nối liền di sản lâu đời với tầm nhìn đương đại. Thay vì lớp phủ truyền thống, nhà mốt đưa kỹ thuật dệt Jacquard lên các mẫu túi màu Ebène, tạo bề mặt mềm mại, tự nhiên.
Các gam pastel như hồng Rose Ruban hay xanh Bleu Courrier xuất hiện trên túi Alma, Speedy và Side Trunk, gợi nhớ họa tiết trên cuốn sổ ghi chép thông tin khách hàng đầu thế kỷ 20, điểm xuyết nét tươi mới cho nhịp sống đương đại.
Trong khi đó, chất liệu da bò tự nhiên VVN (Vache Végétale Naturelle) phủ toàn bộ thân túi thuộc bộ sưu tập VVN, tăng vẻ mềm mại cho từng đường nét. Theo thời gian, lớp da nhạt màu ban đầu dần chuyển sang tông hổ phách.
Bộ sưu tập Time Trunk tôn vinh lịch sử chế tác rương lâu đời của Louis Vuitton. Qua kỹ thuật trompe-l'œil (đánh lừa thị giác), các chi tiết như kim loại, đinh tán, vết xước và kết cấu rương được tái hiện với độ sắc nét cao, trong khi trọng lượng vẫn đảm bảo tính nhẹ nhàng, linh hoạt.
Dựa trên di sản đóng rương nhưng mang hơi thở đương đại, các mẫu túi Speedy, Alma trở thành "chiếc rương thu nhỏ". Bộ sưu tập Time Trunk phù hợp với người yêu vẻ đẹp hoài cổ của những chiếc rương mà vẫn đề cao công năng trong nhịp sống năng động hàng ngày.
