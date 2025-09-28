Lotus - hãng xe thể thao Anh sắp vào Việt Nam

Tasco là đối tác phân phối của Lotus, tuy nhiên công ty chưa hé lộ thời điểm khi nào mở bán.

Hôm 27/9, Tasco Auto, công ty con thuộc tập đoàn Tasco, cho biết đã hoàn tất thỏa thuận trở thành nhà phân phối chính thức của thương hiệu Lotus tại Việt Nam. Tuy vậy, công ty chưa nói rõ khi nào mở bán Lotus và xe nhập khẩu từ đâu.

Một mẫu Emira lăn bánh tại Anh. Ảnh: Lotus

Lotus thành lập năm 1948 bởi vợ chồng Colin, Hazel Chapman. Trong đó, kỹ sư, nhà phát minh Colin Chapman được xem là linh hồn của Lotus, người bị "ám ảnh" với việc giảm trọng lượng, tăng hiệu suất để tạo ra những xe thể thao hấp dẫn. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là "Tăng công suất giúp bạn chạy nhanh hơn trên đường thẳng, giảm trọng lượng giúp bạn chạy nhanh hơn ở bất cứ kiểu đường nào", theo Super Driver.

Lotus mang tinh thần xe đua thể thao từ ngày đầu thành lập đến những giai đoạn khó khăn về sau. Từng 7 lần vô địch giải đua xe công thức 1 (F1) nhưng trên thị trường xe thương mại, Lotus đối diện với những thách thức về tài chính và lợi nhuận.

Giống như nhiều thương hiệu của Anh như Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, MINI, MG, Lotus phải rời xa đất mẹ, cậy nhờ những hãng xe nước ngoài để thoát khỏi khủng hoảng và tồn tại đến ngày nay. Hãng xe Anh trải qua nhiều lần đổi chủ, từ Mỹ, châu Âu đến châu Á.

Năm 1986, Lotus bị General Motors thâu tóm. Bảy năm sau, hãng xe Anh rơi vào tay A.C.B.N. Holdings S.A, công ty của doanh nhân Italy, Romano Artioli, người khi ấy còn sở hữu thương hiệu lừng danh Bugatti.

Năm 1996, hãng xe Malaysia, Proton mua lại Lotus với hy vọng mở rộng sản xuất và tạo dấu ấn thương hiệu trên trường quốc tế. Tuy nhiên mọi thứ không như mong đợi, Lotus vẫn nhạt nhòa và hầu như "mất tích".

Đến 2017, hành trình lận đận của Lotus bước sang trang mới khi tập đoàn Geely hoàn tất thương vụ mua 51% cổ phần, chính thức nắm quyền kiểm soát hãng xe thể thao lâu đời nước Anh. 49% cổ phần còn lại thuộc về Etika Automotive.

Nhờ tiềm lực của Geely, Lotus dần hồi sinh và trở lại với loạt sản phẩm dùng động cơ đốt trong lẫn thuần điện. Danh mục sản phẩm của Lotus hiện có 4 mẫu. Trong đó, Emira là chiếc xe thể thao hai cửa cỡ nhỏ, Emeya 4 cửa, còn Evija định vị ở phân khúc siêu xe thuần điện, sản xuất giới hạn. Eletre là chiếc CUV thuần điện với ngoại hình khá giống Lamborghini Urus.

Trước Lotus, Tasco đã phân phối các thương hiệu liên quan Geely gồm Geely, Lynk & Co, Volvo và sắp tới có thể là Zeekr. Tập đoàn này sở hữu hệ thống showroom và thị phần bán lẻ ôtô thuộc hàng lớn nhất Việt Nam.

Bắt tay với đối tác Geely, một trong những tập đoàn ôtô tư nhân lớn nhất Trung Quốc và top 10 thế giới, Tasco có cơ hội phân phối các thương hiệu thuộc sở hữu hoặc nắm quyền kiểm soát bởi hãng này. Lynk & Co, Zeekr đều là hãng con của Geely. Trong khi ở Lotus, Volvo, cổ phần của Geely thuộc hàng lớn nhất.

Thành Nhạn