Lotus Esprit V8 - biểu tượng xe thể thao hồi sinh

Mẫu xe mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại của Anh hồi sinh bởi một thương hiệu mới nổi, giới hạn 50 xe, giá từ 575.000 USD.

Một nhóm chuyên gia ôtô kỳ cựu ở Anh với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xe hơi hạng sang tập hợp lại dưới tên thương hiệu Encor. Đội ngũ của thương hiệu mới bao gồm những cựu kỹ sư của Pagani, Koenigsegg, Aston Martin, Porsche và Lotus, với kinh nghiệm trong các dự án như Lotus Emira, chương trình tùy chỉnh Q by Aston Martin và Lotus Advanced Performance.

Siêu phẩm Encor Series 1 - dự án hồi sinh Lotus Esprit V8 lộ diện. Ảnh: Encor

Mặc dù là một thương hiệu mới nổi, Encor được các chuyên gia kỳ cựu trong ngành hậu thuẫn đã công bố dự án đầu tiên của mình: Hồi sinh mẫu Lotus Esprit V8 mang tính biểu tượng của thập niên 1970 bằng công nghệ và nghề thủ công hiện đại.

Dự án mang tên Encor Series 1, chế tạo dựa trên động cơ Lotus Esprit V8 nguyên bản, giữ nguyên khung gầm đặc trưng để tôn vinh thiết kế ban đầu của Colin Chapman. Trong khi động cơ chế tạo lại hoàn toàn, phần còn lại của xe thiết kế cho phù hợp với hiện tại.

Thân xe bằng sợi thủy tinh nguyên bản thay bằng lớp vỏ bằng sợi carbon, nhẹ và cứng hơn. Khí động học tối ưu hóa bằng thiết kế CAD tiên tiến. Ngay cả cụm đèn pha bật lên cổ điển thiết kế lại thành đèn LED thanh mảnh hơn.

Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp như da và nhôm gia công. Xe lắp màn hình cảm ứng giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, camera 360, điều hòa kỹ thuật số.

Theo kế hoạch, siêu phẩm Lotus Esprit V8 hồi sinh dự kiến ra mắt trong tháng 11 và sản xuất số lượng giới hạn 50 xe. Giá khởi điểm từ 575.000 USD.

Minh Vũ