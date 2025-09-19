Lotte sẽ ngưng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City.

Thông tin trên được Sở Tài chính TP HCM xác nhận tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra mới đây. Theo Sở Tài chính, ngày 20/8, đơn vị này đã tiếp nhận văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart (tên thương mại Lotte Eco Smart City) của Lotte Properties HCMC.

Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Bất động sản khu đông TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng 2A, (nay là phường An Khánh, TP HCM), được đề xuất từ năm 1997, vốn đầu tư hơn 20.100 tỷ đồng. Khu phức hợp này được quy hoạch gồm trung tâm tài chính, dịch vụ và khu dân cư đa chức năng.

Tháng 7/2017, Lotte ký hợp đồng thực hiện dự án này với UBND TP HCM và tổ chức động thổ tháng 9/2022. Dự án có quy mô 11 tòa tháp cao 50 tầng trên diện tích hơn 7,4 ha, từng được xem là điểm nhấn quan trọng tại trung tâm Thủ Thiêm. Sau gần 8 năm kể từ khi ký hợp đồng đầu tư và 3 năm từ lễ động thổ, dự án tỷ USD này vẫn chưa thể triển khai do gặp vướng mắc về nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý. Tháng 6 mới đây, dự án vừa được phê duyệt định giá đất hơn 16.190 tỷ đồng.

Trước đó, Lotte đã nhiều lần kiến nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc, cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên tập đoàn, huy động vốn từ bên ngoài, điều chỉnh nghĩa vụ tài chính và gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất, song chưa được chấp thuận. Lotte cho biết, do quá trình thẩm định đất kéo dài cùng những thay đổi chính sách pháp luật khiến chi phí đầu tư gia tăng, điều kiện dự án thay đổi, việc tiếp tục triển khai không còn khả thi nên quyết định chấm dứt hợp đồng.

Liên quan đến dự án này, cuối tháng 8, liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine - Công ty Cổ phần Đầu tư Dia vừa có văn bản gửi UBND TP HCM, đề xuất xin tiếp tục được tham gia thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Phương Uyên