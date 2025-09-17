Lotte sẽ mở thêm 3 trung tâm thương mại cao cấp tại Việt Nam

Tập đoàn Lotte có kế hoạch mở thêm 2-3 trung tâm thương mại cao cấp ở Việt Nam, nhằm tăng gấp đôi lợi nhuận hoạt động vào năm 2030.

Kế hoạch trên được ông Kim Sang-hyun, Phó chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành Lotte Shopping chia sẻ tại một sự kiện ở Seoul hôm 15/9.

"Đến năm 2030, chúng tôi sẽ khai trương thêm hai đến ba tổ hợp thương mại tại Việt Nam tương tự Lotte Mall West Lake đã ra mắt vào tháng 9/2023 ở Hà Nội", ông Kim Sang-hyun nói.

Tập đoàn lớn thứ năm của Hàn Quốc đã thành công với tổ hợp ở Tây Hồ Tây. Trung tâm thương mại này của Lotte có tổng diện tích mặt sàn khoảng 354.00 m2, tạo được nhiều sự khác biệt với các cơ sở khác tại Việt Nam.

Trong số 233 cửa hàng tại khu phức hợp, 40% là các thương hiệu trước đây chưa từng có mặt tại Hà Nội. Nhiều nhãn hàng cao cấp như Chanel Beauty, Lancome, Coach đã khai trương cửa hàng tại đây.

Doanh số lũy kế Lotte Mall West Lake đạt hơn 300 tỷ won vào cuối tháng 12/2024. Từ khi lúc khai trương đến cuối năm ngoái, trung tâm thương mại này đã đón 12 triệu lượt khách.

Lotte đặt mục tiêu phát triển thêm trung tâm thương mại trong bối cảnh đang nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp tại Việt Nam. Họ áp dụng phong cách tiếp thị Hàn Quốc, cũng như tận dụng sức hút ngày càng tăng của ẩm thực, văn hóa nước này.

Tại Hà Nội, Lotte còn có một trung tâm thương mại khác ở Liễu Giai. Việt Nam được coi là thị trường quan trọng thứ ba của Lotte sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Chaebol này cũng có hàng trăm cửa hàng đồ ăn nhanh Lotteria và 15 siêu thị Lotte Mart tại Việt Nam.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Lotte cũng có kế hoạch tăng hiện diện ở Indonesia. Năm 2018, Lotte trở thành nhà bán lẻ Hàn Quốc đầu tiên gia nhập Indonesia. Hiện tập đoàn này vận hành 48 siêu thị Lotte Mart và một trung tâm thương mại tại quốc gia này.

Anh Tú (theo Korea Economic Daily)