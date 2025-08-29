Lotte Mart ra mắt loạt khuyến mãi dịp lễ 2/9

Người tiêu dùng có cơ hội mua loạt sản phẩm thương hiệu Việt lẫn nhập khẩu với giá ưu đãi hấp dẫn.

Nhân đại lễ 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Lotte Mart ra mắt chương trình khuyến mãi, giảm giá đến 50% nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, sữa, nước giải khát, đồ gia dụng... hay chăm sóc toàn diện, kéo dài từ nay đến 9/9. Điểm nhấn của chương trình là sự tôn vinh những thương hiệu Việt chất lượng cao đã đồng hành cùng người tiêu dùng suốt nhiều thế hệ.

Lotte Mart đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thỏa sức mua sắm. Ảnh: Lotte Mart

Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội mua những sản phẩm thương hiệu Việt với "giá hời". Trong đó, phở bò Vifon và mỳ Miliket giảm đến 25%; nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 600 ml giảm còn 102.900 đồng, tặng kèm một chai nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 150ml trị giá 33.900 đồng... cùng nhiều sản phẩm chất lượng cao được áp dụng mức giảm giá sâu trong dịp lễ.

Chương trình tiếp tục mở rộng đến các thương hiệu đạt chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao" với mức giảm lên đến 43%. Nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu quen thuộc như Vinamilk, Trung Nguyên, Duy Tân... đều đồng loạt đưa ra ưu đãi hấp dẫn.

Không giới hạn ở hàng Việt, Lotte Mart còn mang đến trải nghiệm mua sắm sản phẩm nhập khẩu với ưu đãi giảm đến 50% cho nhiều mặt hàng như: chảo chống dính Elmich, kiwi xanh New Zealand giảm còn 79.000 đồng một hộp, combo 2 tô mỳ Shin 116g giảm tới 41%...cùng nhiều các mặt hàng khác.

Nhiều mặt hàng áp dụng mức giảm giá lên đến 50%. Ảnh: Lotte Mart

Ngoài ra, trong dịp này, các khách hàng thành viên được nhân đôi ưu đãi, vừa hưởng khuyến mãi chung, vừa tận hưởng đặc quyền riêng. Theo đó, ngoài chương trình thường xuyên như "Giá sốc" và "Siêu coupon Siêu rẻ", khách hàng thành viên có hóa đơn đạt đủ điều kiện có thể mua các sản phẩm được giảm giá đặc biệt từ nay tới hết ngày 9/9. Vào ngày thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), nhóm khách hàng này còn được nhân 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy mỗi thành viên một ngày), có thể sử dụng cho các lần mua sắm tiếp theo.

Bên cạnh đó, từ ngày 22 đến 31/8, khách hàng thân thiết có hóa đơn mua hàng tại khu vực tự chọn đạt đủ điều kiện sẽ nhận thêm khuyến mại từ Lotteria, Lotte Cinema, Highlands Coffee, Kohaku Udon & Ramen (chi tiết chương trình tham khảo tại cửa hàng). Trong hai ngày 28 và 29/8, những người có hóa đơn từ 800.000 đồng sẽ được tặng voucher giảm 80.000 đồng cho lần mua sắm kế tiếp.

Lotte Mart "nhân đôi ưu đãi" cho khách hàng thành viên. Ảnh: Lotte Mart

Đại diện Lotte Mart cho biết với nhiều ưu đãi lớn, đơn vị mong muốn mang đến cho khách hàng và gia đình một mùa lễ hội mua sắm tiết kiệm, trọn niềm vui và nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Ngoài ra, việc tập trung ưu đãi cho các thương hiệu Việt lâu đời cũng là cách Lotte Mart thể hiện cam kết đồng hành, gìn giữ và tôn vinh những giá trị bền vững mà các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước. "Chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng đăng ký trở thành khách hàng thành viên để tận hưởng tối đa các quyền lợi và ưu đãi trong dịp này", vị đại diện nói.

Trong dịp này, người tiêu dùng không chỉ được "săn giá siêu hời" mà còn trải nghiệm không gian siêu thị ngập trong sắc đỏ. Trong ngày Quốc khánh 2/9, những người đến mua sắm đều được tặng cờ tổ quốc cầm tay, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến từng người dân Việt Nam.

(Nguồn: Lotte Mart)