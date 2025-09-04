Lotte Mart lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày

Thị trường Việt Nam đóng góp hơn 587 tỷ đồng lợi nhuận EBITDA cho mảng siêu thị của Lotte, trung bình đạt hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II của Lotte Shopping - công ty con chuyên phụ trách mảng bất động sản bán lẻ và đại siêu thị của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), Việt Nam là thị trường nước ngoài có mức tăng trưởng bền vững trong nửa đầu năm nay ở mảng đại siêu thị. Doanh thu Lotte Mart tại Việt Nam ghi nhận khoảng 214 tỷ won, tương đương 4.054 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm trước.

Lợi nhuận hoạt động đạt 21 tỷ won, tức gần 398 tỷ đồng và tăng trưởng 23,5%. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) ở mức 31 tỷ won, khoảng 587 tỷ đồng và cao hơn cùng kỳ 19%. Trung bình mỗi ngày, chuỗi Lotte Mart tại Việt Nam lãi hơn 3,2 tỷ đồng.

Tại nước ngoài, mảng đại siêu thị của Lotte chỉ gồm Việt Nam và Indonesia. Trong khi thị trường Indonesia gặp khó do lễ Lebaran, Việt Nam lại giữ vai trò quan trọng. Doanh thu đóng thấp hơn 65% nhưng lợi nhuận hoạt động và EBITDA lại cao hơn Indonesia lần lượt gấp đôi và gấp 1,5 lần.

Bên trong một siêu thị tại Hà Nội. Ảnh: Lotte Mart

Mảng đại siêu thị của Lotte được vận hành dưới thương hiệu Lotte Mart. Họ mở rộng ra nước ngoài từ năm 2008, đầu tiên ở Indonesia (tháng 11), sau đó đến Việt Nam (tháng 12). Hiện tại, chuỗi bán lẻ này đang sở hữu 15 siêu thị tại Việt Nam, chủ yếu đặt ở các tỉnh, thành phía Nam.

Mức doanh thu hiện tại của Lotte Mart khá khiêm tốn so với các chuỗi bán lẻ khác, nhất là các đại diện nội địa. Nửa đầu năm, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Winmart và các mô hình cửa hàng Win thuộc Tập đoàn Masan (MSN) - đạt 17.915 tỷ đồng, tăng trên 13%. Bách Hóa Xanh - chuỗi cửa hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh thuộc Thế Giới Di Động (MWG) - báo doanh thu gần 22.600 tỷ đồng, tăng 16%.

Tuy nhiên, cả hai lại ghi nhận biên lợi nhuận ở mức khá thấp. Bách Hóa Xanh lãi khoảng 205 tỷ đồng nửa đầu năm, trong khi WinCommerce chỉ báo lợi nhuận quanh 68 tỷ đồng.

Không chỉ mảng đại siêu thị, Lotte cũng kinh doanh khả quan ở lĩnh vực bất động sản bán lẻ tại Việt Nam với hai dự án Lotte Mall Tây Hồ và Lotte Center đều đặt tại Hà Nội. Lotte Shopping cho biết doanh số đều tăng ở tất cả cửa hàng, trong đó Lotte Mall Tây Hồ tăng tới hơn 25%.

Tổng doanh thu bất động sản bán lẻ tại Việt Nam đạt 50 tỷ won, tương đương 947 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động ghi nhận 2 tỷ won, cải thiện so với khoản lỗ 6 tỷ đồng ở cùng kỳ. Trong đó, Lotte Mall Tây Hồ lãi 0,7 tỷ won, tương đương hơn 13 tỷ đồng.

Tất Đạt