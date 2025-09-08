Lotte Hotel Saigon ra mắt BST bánh Trung thu 2025

Khách sạn Lotte Sài Gòn ra mắt bộ sưu tập bánh Trung "Hạc Thưởng Nguyệt Luân", lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh hạc bay lượn dưới trăng rằm.

Theo khách sạn, "Hạc Thưởng Nguyệt Luân" là bộ sưu tập kết hợp nghệ thuật với ẩm thực thông qua thiết kế đẹp mắt và hương vị đa dạng, mới lạ. Mỗi hộp bánh biểu trưng cho lời chúc sung túc, đoàn viên, hợp làm quà thể hiện tấm lòng, sự trân trọng dành cho người thân yêu.

Thiết kế hộp mang tông màu xanh ngọc dịu mắt, kết hợp cùng màu vàng ánh kim tượng trưng cho ánh trăng rằm. Ảnh: Lotte Hotel Saigon

Khách sạn Lotte Sài Gòn mang đến hai lựa chọn cao cấp gồm: Deluxe 4 bánh và hai hộp trà thượng hạng, giá 1,488 triệu đồng một hộp; Premium 4 bánh, hai hộp trà và một hộp yến sào cao cấp, giá 1,988 triệu đồng một hộp.

Mỗi hộp đều có đủ 4 hương vị bánh, được chế biến từ nguyên liệu thượng hạng, gồm: thập cẩm yến sào cao cấp trứng muối, thập cẩm sò điệp sốt trứng muối và than tre, hạt sen yến mạch và trứng muối, trà xanh tan chảy hạt macca.

Trong mỗi phiên bản đều đi kèm những hộp trà thượng hạng. Ảnh: Lotte Hotel Saigon

Phiên bản Premium năm nay được nâng cấp với hộp yến xào ăn liền kết hợp cùng đông trùng hạ thảo và quế hoa thơm. Ngoài gắn liền với ngày Tết đoàn viên, đây còn là thức quà bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt và dưỡng nhan.

Sự kết hợp này cùng 4 vị bánh mới lạ và hai loại trà thượng hạng góp phần mang lại trải nghiệm ẩm thực cao cấp, đồng thời thể hiện sự trân trọng sâu sắc dành cho người nhận.

4 vị bánh được chế biến bằng các nguyên liệu cao cấp, giàu dinh dưỡng. Ảnh: Lotte Hotel Saigon

Về thiết kế, khách sạn Lotte Sài Gòn gửi gắm lời chúc Trung thu an nhiên, sum vầy và yêu thương vào hình ảnh cánh hạc dưới trăng rằm. Hộp bánh 'Hạc Thưởng Nguyệt Luân' không chỉ là món quà tinh thần mà còn là thông điệp về sự gắn kết bền lâu cho gia đình, bạn bè và đối tác trong mùa trăng rằm", đại diện khách sạn nói thêm.

Đan Minh