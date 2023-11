Lotte Finance ra mắt ba thẻ tín dụng hoàn tiền đa dạng

Thẻ tín dụng Lotte Finance Visa For Lady - Man – Young, ra mắt đầu tháng 11, hoàn tiền đến 3,3 triệu đồng mỗi tháng, miễn phí thường niên trọn đời theo từng loại thẻ.

Nắm bắt xu hướng khách hàng, đặc biệt là các nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng các tính năng hoàn tiền và chi tiêu linh hoạt từ thẻ tín dụng, Lotte Finance ra mắt bộ sưu tập ba thẻ tín dụng Visa gồm: Lotte Finance Visa For Lady, Lotte Finance Visa For Man và Lotte Finance Visa For Young.

Theo đại diện thương hiệu, ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, Lotte Finance sẽ đồng hành để mang lại phong cách sống hiện đại, chi tiêu thông minh cho khách hàng Việt Nam.

Bộ ba thẻ tín dụng chuyên hoàn tiền mới nhất từ Lotte Finance. Ảnh: Lotte Finance

Bên cạnh các tiện ích thanh toán thẻ tích hợp đa dạng gồm: thanh toán tại POS, mua sắm online, rút tiền tại ATM, thanh toán hóa đơn, trả góp giao dịch chi tiêu, ưu đãi miễn lãi tới 45 ngày, chủ thẻ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi theo từng nhu cầu chi tiêu chuyên biệt.

Cụ thể, dòng thẻ Lotte Finance Visa For Lady là sự lựa chọn thông minh của những người phụ nữ hiện đại. Thẻ hoàn phí thường niên trọn đời, tích lũy hoàn tiền lên tới 3,3 triệu đồng mỗi tháng cho các hạng mục như tối đa 7% siêu thị, 1% bảo hiểm, y tế, giáo dục.

Tương tự, thẻ Lotte Finance Visa For Man ngoài những đặc quyền kể trên còn hoàn tiền đến 3,3 triệu đồng tháng cho các hạng mục như đến 7% ẩm thực, 1% các lĩnh vực đồ điện tử, thương mại điện tử, thể thao.

Thẻ Lotte Finance Visa For Young đáp ứng nhu cầu giải trí, tiện ích sống đa dạng cho giới trẻ miễn phí hoàn tiền lên đến 1,6 triệu đồng một tháng cho các hạng mục gồm tối đa 20% giải trí, 1% thương mại điện tử, đặt xe online, đặt đồ ăn online.

Ngoài ra, điều kiện mở bộ ba thẻ tín dụng mới cũng dễ dàng, nhanh chóng. Chủ thẻ không mất phí mở thẻ, miễn phí rút tiền và còn được hoàn hoặc miễn phí thường niên trọn đời, trả góp 0% tại các đối tác liên kết.

Người dùng có thể sử dụng thẻ tín dụng tại các đối tác liên kết của Lotte Finance để nhận được ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn. Ảnh: Lotte Finance

Đại diện ban lãnh đạo công ty cho biết, sự kiện ra mắt bộ thẻ tín dụng mới tiếp tục khẳng định sự kiên trì với định hướng của công ty, luôn tạo ra các giá trị khác biệt dựa trên việc thấu hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng.

Trong dịp ra mắt sản phẩm, Lotte Finance triển khai chương trình khuyến mại "Chi tiêu ngay, tiền hoàn về tay", hoàn ngay 100.000 đồng cho 500 khách hàng đầu tiên đăng kí thẻ tín dụng và phát sinh tổng giao dịch chi tiêu từ một triệu đồng. Chương trình diễn ra từ 1/11 đến hết 31/12, áp dụng cho cả ba dòng thẻ mới Lotte Finance Visa For Lady - For Man - For Young. Độc giả có thể đăng ký mở thẻ tại đây hoặc gọi đến hotline: 0911 083 128

Thảo Vân