Lotte Doraemon Ball gia nhập thương hiệu Lotte Xylitol

Lotte Doraemon Ball ra mắt phiên bản Lotte Xylitol Doraemon kết hợp hình ảnh Doraemon ngộ nghĩnh với thành phần xylitol hỗ trợ bảo vệ răng miệng.

Lotte Doraemon Ball được biết đến là sản phẩm kẹo gắn với hình ảnh Doraemon, còn Lotte Xylitol là dòng kẹo cao su không đường, nhấn mạnh công dụng bảo vệ răng miệng. Cả hai sản phẩm này cùng thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Hiện Lotte Doraemon Ball được sát nhập vào thương hiệu Lotte Xylitol với phiên bản mới mang tên Lotte Xylitol Doraemon. Sản phẩm không chỉ mang đến niềm vui sưu tầm cho trẻ nhỏ mà còn giúp phụ huynh an tâm khi cho con sử dụng vì có hoạt chất hỗ trợ ngăn ngừa sâu răng.

Theo đại diện Lotte Việt Nam, việc đưa sản phẩm Lotte Doraemon với thiết kế hình trái bóng vào danh mục thương hiệu Xylitol không chỉ mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp "mang đến niềm vui cho trẻ em và sự an tâm cho phụ huynh".

Sản phẩm có thiết kế hình dạng trái bóng, với nhiều biểu cảm đa dạng của nhân vật Doraemon. Thiết kế ngộ nghĩnh này mang lại sự dễ thương, phù hợp với trẻ em và cả những người yêu thích sưu tầm.

Bên trong mỗi viên bóng còn ẩn chứa một mô hình Doraemon nhỏ xinh, thuộc 6 thiết kế ngẫu nhiên trong series. Các tạo hình đáng yêu như nghe nhạc, đọc sách, ca hát, tưới cây, ăn bánh rán hay ngủ say là điểm nhấn khiến các bé háo hức và mong muốn sưu tập trọn bộ.

Trái bóng Lotte Xylitol Doraemon được thiết kế ngộ nghĩnh. Ảnh: Lotte

Bên cạnh đó, Lotte Xylitol Doraemon còn chứa thành phần xylitol (có trong kẹo Lotte Xylitol) - chất tạo ngọt tự nhiên có trong nhiều loại trái cây, rau củ. Hoạt chất này được khoa học chứng minh có khả năng ngăn ngừa sâu răng. Thành phần xylitol được nghiên cứu hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp sản phẩm chinh phục niềm tin của phụ huynh - những người luôn cân nhắc kỹ càng khi lựa chọn đồ ngọt cho con.

Đặc biệt, Lotte Xylitol là thương hiệu đạt chứng nhận từ Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA). Chứng nhận này là sự bảo chứng về tính an toàn và công dụng của sản phẩm, khẳng định vị thế của Lotte Xylitol trong việc phát triển các sản phẩm kẹo gum vừa ngon miệng, vừa có lợi cho sức khỏe răng miệng.

Quy cách trúng thưởng của chương trình "Săn Mon Vàng - Quà ngập tràn". Ảnh: Lotte

Sản phẩm được bán tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ như Aeon, Lotte Mart, GO!, Coopmart, Fujimart, Family Mart, Bách Hóa Xanh...

Dịp này, người mua sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi "Săn Mon vàng – Quà ngập tràn" từ nay đến hết ngày 24/11. Theo đó, trong mỗi trái banh, bên cạnh mô hình Doraemon xanh ngẫu nhiên, khách hàng sẽ có cơ hội tìm thấy thêm một mô hình Mon vàng cầm micro - mô hình giới hạn được làm bằng nhựa và cũng là "tấm vé may mắn" để trúng giải thưởng hấp dẫn. Kèm theo mô hình Mon vàng là thẻ cào.

Chương trình "Săn Mon vàng – Quà ngập tràn" có 1.000 phần quà hấp dẫn dành cho những khách hàng may mắn. Mô hình Mon vàng bằng nhựa - phiên bản sưu tầm giới hạn được sản xuất độc quyền. Ngoài ra, người tham gia còn có cơ hội nhận nhiều sản phẩm nổi bật khác từ Lotte Việt Nam.

Hải My