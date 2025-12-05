Lột xác căn hộ 93 m2 với 500 triệu đồng

Căn hộ có diện tích 93 m2 tại Hà Nội, được cải tạo với ngân sách 550 triệu đồng. Chủ nhà mong muốn một không gian hiện đại, giàu cảm xúc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt.
Mặt bằng được giữ lại 1 nhà vệ sinh và trần nhà. Phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh còn lại được thiết kế, sửa lại toàn diện.
KTS sử dụng bảng màu be và trắng làm chủ đạo, kết hợp gỗ nâu, xanh rêu tạo điểm nhấn cho không gian ngôi nhà. Tường, sàn và đồ nội thất thống nhất ngôn ngữ hình khối bo tròn giúp giảm độ cứng của không gian.
Phòng khách và bàn thiết kế liên thông, với sàn gỗ xương cá nâu trầm, tạo sự ấm cúng.
Mảng tường tivi bo cong là điểm nhấn mềm mại, giảm bớt cảm giác cứng nhắc của các khối hộp nội thất.
Bếp và bàn đảo sử dụng gạch thẻ xanh rêu làm điểm nhấn. Hệ tủ bếp trên thiết kế phẳng, kết hợp hộc cong nhẹ đồng bộ với bàn đảo.
Khu vực ăn uống liên thông phòng khách, sử dụng bàn dài và ghế phối hai tông màu. Tủ trang trí cao kịch trần với đèn hắt âm chia ô đối xứng, tạo hiệu ứng chiều sâu.
Phòng ngủ master tổ chức theo trục giao thông thẳng, chia tách rõ ràng khu nghỉ ngơi và góc làm việc.
Trần nhà bo cong kết nối không gian liền mạch. Hệ kệ mở và mặt bàn liền khối mang lại cảm giác gọn gàng.
Phòng ngủ con bố trí giường trung tâm dạng hộp có ngăn kéo, tối ưu lưu trữ.
Kệ trang trí hình khối uống cong được bố trí phía cuối phòng, tạo điểm nhấn.
Nhà vệ sinh sử dụng kính cường lực phân tách khu ướt, giữ sự thông thoáng. Gương soi tràn viền giúp phản chiếu ánh sáng tốt hơn. Tường khu tắm sử dụng gạch thẻ xanh rêu đậm, tăng chiều sâu và độ tương phản.
Bích Phương
Đơn vị thi công: TG Architects
Đơn vị thiết kế: Soul Concept
Ảnh: Humi Studio