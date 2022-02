Los Angeles Rams giành Super Bowl LVI

MỹĐội chủ sân SoFi đánh bại Cincinnati Bengals với tỷ số 23-20 trong trận đấu thể thao được quan tâm nhất nước Mỹ.

Odell Beckham Jr (áo trắng) nhận bóng và thực hiện cú touch down mở tỷ số trận đấu. Ảnh: AP

Đây là lần thứ hai trong lịch sử có một đội bóng bầu dục được tranh Super Bowl trên sân nhà. Lần đầu tiên diễn ra ngay năm ngoái, khi Tampa Bay Buccaneers lên ngôi ở sân Raymond James. Lịch sử đã lặp lại, khi Rams giành chiến thắng kịch tính vào những phút cuối trận.

"Tôi rất hạnh phúc, tôi mơ về danh hiệu này từ lâu rồi và giờ nó đã thành hiện thực. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Cảm ơn Chúa vĩ đại", cầu thủ phòng ngự Aaron Donald nói trong nước mắt. Donald chính là người kết thúc hy vọng của Bengals với pha tắc chính xác ở pha bóng cuối cùng trận đấu.

Rams kiểm soát cục diện trong hiệp một và một phần hiệp hai. Họ nhanh chóng dẫn sâu đối thủ nhờ 2 pha touch down của Odell Beckham Jr và Cooper Kupp. Đội khách đáp trả với tình huống thoát xuống touch down của Tee Higgins, trước khi Jessie Bates III có pha can thiệp chính xác ở vùng end zone ở cuối hiệp hai.

Sân So Fi chật kín khán giả khi đội nhà Rams vào tranh Super Bowl với Bengals. Ảnh: AP

Đội chủ nhà chịu tổn thất khi cầu thủ nhận bóng quan trọng Beckham phải rời sân trong hiệp hai vì chấn thương đầu gối. Sang hiệp ba, Bengals vùng lên mạnh mẽ khi ghi 10 điểm nhờ pha touch down của Tee Higgins và cú sút phạt của Evan McPherson. Trong khi đó, Rams chỉ ghi thêm 3 điểm với cú sút phạt của Matt Gay.

Bengals dẫn Rams 20-16 khi vào hiệp cuối. Hai đội giằng co, và trận đấu chỉ được định đoạt vào hai phút cuối. Sau một thời gian dài kiểm soát, gồm 15 lần triển khai bóng, Kupp ghi 7 điểm cho Rams với cú touch down, giúp đội nhà vươn lên dẫn lại 23-20. Pha lập công này giúp Kupp có cú touch down thứ hai trong trận và được bầu là MVP của Super Bowl LVI. Trước đó hai ngày, Kupp cũng mới nhận danh hiệu cá nhân là Cầu thủ tấn công hay nhất của NFL - giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ.

Cooper Kupp nhận giải Cầu thủ hay nhất Super Bowl LVI Cooper Kupp xúc động khi nhận giải MVP (Cầu thủ hay nhất trận) Super Bowl LVI.

Chiến thắng này giúp Rams quên đi nỗi buồn khi thua New England Patriots ở trận Super Bowl năm 2019. HLV Sean McVay, 36 tuổi, cũng lập kỷ lục khi là nhà cầm quân trẻ nhất từng dự Super Bowl và giành danh hiệu cao quý này.