Los Angeles lần đầu siết giá thuê nhà sau 40 năm

Los Angeles sẽ áp hạn mức tăng giá thuê nhà kể từ tháng sau, khiến nhiều chủ nhà phản đối, cho rằng điều này sẽ kìm hãm đầu tư.

Kể từ tháng 2, Los Angeles sẽ triển khai quy định chỉ cho phép tăng giá thuê nhà hàng năm 1-4%. Mức trần này giảm so với giới hạn 3-8% áp dụng cách đây 40 năm.

Với chính sách này, Los Angeles đi sâu hơn vào cuộc tranh luận trên toàn quốc, xoay quanh câu hỏi liệu kiểm soát giá có thực sự giúp người thuê nhà vượt qua áp lực chi phí, hay phản tác dụng khi kìm hãm dòng vốn đầu tư mới.

Giới chủ nhà và các nhà phát triển bất động sản ở Los Angeles phản đối thay đổi, cho rằng điều này khiến họ khó theo kịp chi phí leo thang và làm suy giảm sức hút đối với dòng vốn đầu tư mới. Trong khi đó, giới chức Los Angeles và các tổ chức xã hội ủng hộ người thuê nhà muốn siết trần giá thuê hơn nữa, nhằm ngăn tình trạng vô gia cư, trục xuất khỏi nơi ở.

Một khu căn hộ cho thuê ở Mid City West, Los Angeles. Ảnh: Equity Residential

Tình trạng thiếu nhà ở vốn kéo dài tại khu vực càng trở nên nghiêm trọng sau hai vụ cháy rừng năm ngoái, phá hủy nhiều khu dân cư ở hai phía đối diện của hạt Los Angeles.

"Vấn đề mà nước Mỹ, bang California và thành phố Los Angeles đang phải đối mặt là khả năng chi trả. Và cốt lõi của khả năng chi trả nằm ở giá nhà ở", Thị trưởng Karen Bass phát biểu trong họp báo khi ký ban hành sắc lệnh mới, mô tả đây là một bước tiến.

Giá thuê trung bình của các căn hộ thuộc diện kiểm soát giá tại Los Angeles hiện vào khoảng 1.800 USD mỗi tháng, trong khi các căn hộ theo giá thị trường có mức thuê khoảng 2.700 USD. Cả hai đều cao hơn mức trung bình toàn quốc, khoảng 1.750 USD.

Pride St. Clair, người sống trong căn hộ hai phòng ngủ từ năm 2013, cảm thấy nhẹ nhõm với quy định mới. Nhà thiết kế game này hiện chia sẻ khoản tiền thuê 1.900 USD mỗi tháng với một người khác. Anh vừa bị cho thôi việc hồi tháng 10/2025.

"Tôi sẽ không bao giờ hài lòng hẳn. Cuộc đấu tranh chưa bao giờ kết thúc", người đàn ông 38 tuổi nói. "Nhưng tôi vẫn coi đây là một chiến thắng".

Một khu nhà ở tại bang California, Mỹ. Ảnh: PPIC

Các quy định mới không áp dụng trên diện rộng. Các khu nhà ở xây sau thập niên 1970 và nhà ở đơn lập nằm ngoài phạm vi điều chỉnh. Chủ nhà vẫn được phép điều chỉnh theo giá thị trường khi có người thuê mới.

Dù vậy, khoảng 3/4 lượng nhà ở nhiều hộ của Los Angeles, tương đương khoảng 651.000 căn hộ, sẽ nằm trong phạm vi điều chỉnh. Ngay cả những chủ sở hữu căn hộ được miễn trừ cũng lo ngại rằng quy định mới sẽ khiến họ khó cạnh tranh hơn khi cho thuê với giá cao.

Greg Harris, nhà môi giới nhà ở nhiều hộ tại Los Angeles, cho biết các nhà đầu tư đã sớm né tránh thị trường này vì cho rằng môi trường quản lý ngày càng khắt khe.

Trong 8 tháng đầu năm, khu vực đô thị Los Angeles phê duyệt số lượng nhà ở mới chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với khu vực Austin, bang Texas, dù dân số lớn gấp 5 lần. Thị trưởng Bass cũng phản đối một đạo luật của bang nhằm tạo điều kiện xây dựng các khu căn hộ cao tầng gần các điểm trung chuyển giao thông, cho rằng luật cứng nhắc, làm suy giảm tiếng nói của cộng đồng địa phương.

Các chủ căn hộ, đặc biệt là những người sở hữu quy mô nhỏ, cho biết họ đang chịu áp lực lớn từ lãi suất tăng cao, lạm phát và chi phí bảo hiểm leo thang trong nhiều năm qua. Sắc lệnh mới cũng cấm tăng giá thuê do phát sinh thêm người ở, chẳng hạn trẻ sơ sinh hoặc cha mẹ cao tuổi sống cùng người thuê chính.

"Chúng tôi đang bị bào mòn từng chút một", Daniel Yukelson, lãnh đạo một hiệp hội chủ nhà tại Los Angeles, nói.

Đức Trung (Theo WSJ, AP, Washington Post)