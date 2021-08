Lorde không quan tâm doanh thu khi trở lại làng nhạc

Nữ ca sĩ New Zealand - Lorde - nói không còn quan tâm đến thành công thương mại khi phát hành album phòng thu thứ ba “Solar Power”.

Phát hành ngày 20/8, album đánh dấu sự trở lại của Lorde sau bốn năm kể từ Melodrama. Khác những album trước, cô không bán đĩa CD truyền thống mà phát hành dưới dạng "hộp nhạc" thân thiện môi trường, gồm những ghi chú viết tay, ảnh độc quyền, còn bài hát được tải qua mạng. Hình thức này không được tính doanh số trên bảng xếp hạng Billboard 200.

MV 'Solar Power' - Lorde MV "Solar Power" của Lorde. Video: Youtube Lorde

Âm nhạc riêng tư và mang tính thử nghiệm nhiều hơn, mang âm hưởng soft rock với guitar chủ đạo cùng lối hát nhẹ nhàng. 12 bài do Lorde sáng tác suốt thời gian giãn cách, được cô gọi là lời tri ân niềm vui mùa hè ở quê hương New Zealand. Nếu Melodrama là "từ nửa đêm đến hai rưỡi sáng" thì Solar Power là "giờ vàng - từ hai đến năm giờ chiều". Đồng sản xuất album với Lorde là Jack Antonoff, người từng thực hiện Melodrama và nhiều album của Taylor Swift (1989, Folklore), Lana Del Rey (Chemtrails Over the Country Club).

Thời gian qua, Lorde kín tiếng, hạn chế dùng mạng xã hội và mất tích trong lúc thực hiện album để bên gia đình, bạn bè. Cô cập nhật cho người hâm mộ bằng các bản tin qua email và không lo lắng về việc bị quên lãng. Trên Wall Street Journal, ngôi sao cho biết cô thà ở trong căn phòng có 5.000 người thực sự đam mê âm nhạc của mình "hơn là 18.000 người chỉ nghe và thích qua radio".

Sinh năm 1996, Lorde tên thật là Ella Yelich-O’Connor, từng gây chấn động làng nhạc thế giới năm 2013 với đĩa đơn Royals. Ca khúc được trao giải Grammy "Ca khúc của năm", giúp Lorde trở thành ca sĩ trẻ nhất đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 kể từ Tiffany năm 1988. Album đầu tay Pure Heroine cũng gây được tiếng vang, là một trong những album bán chạy nhất năm 2014. Âm nhạc của Lorde là nguồn cảm hứng cho các ca sĩ cùng thế hệ Gen Z xuất hiện sau này như Billie Eilish hay Olivia Rodrigo.

Sơn Phước