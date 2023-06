Lớp mầm non bị đình chỉ hoạt động vì clip đánh trẻ

Hải PhòngUBND phường Trần Nguyên Hãn đình chỉ hoạt động lớp mầm non Hà My, sau khi clip chủ cơ sở đánh trẻ lan truyền trên mạng xã hội.

Theo quyết định do UBND phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, ký ngày 26/6, lớp mầm non tư thục Hà My còn vi phạm về công tác quản lý khi có nhiều khoản thu chi không hợp lý, không được phụ huynh đồng thuận.

Trong clip lan truyền trên mạng mấy ngày nay, bà Nguyễn Thị Liễu, chủ lớp mầm non dùng lược nhựa đánh nhiều lần vào lòng bàn chân của một cậu bé. Khi bé khóc, bà Liễu tiếp tục đánh.

Bà này cho biết vụ việc xảy ra vào cuối năm 2022, bé trai trong clip hiếu động và bắt nạt các bạn nên bà mới răn đe. Theo bà Liễu, cuối ngày bà đã nói với mẹ cậu bé về việc này. Sau đó, bé trai chuyển trường vì gia đình không có người đưa đón.

"Tôi xin nhận khuyết điểm và sẽ có trách nhiệm", bà Liễu nói, cho hay trong hôm nay sẽ gặp gia đình bé trai để cùng giải quyết vụ việc.

Bà Liễu dùng lược đánh nhiều lần vào lòng bàn chân trẻ. Ảnh: Chụp màn hình

Lớp mầm non Hà My được cấp phép hoạt động từ năm 2019 với khoảng 70 trẻ theo học. Ngoài việc bị UBND phường đình chỉ, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đang làm rõ những vấn đề liên quan đến thu chi, phát ngôn, ứng xử với phụ huynh của bà Liễu.

Theo quy định hiện hành, việc thành lập các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập do UBND xã, phường cấp phép. Chủ cơ sở phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên, giáo viên có bằng cao đẳng, phòng học rộng tối thiểu 15 m2 cùng một số điều kiện về cơ sở vật chất khác.

Lê Tân