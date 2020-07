Lớp học vui khỏe qua chia sẻ của phụ huynh, giáo viên

Trải nghiệm của bé tại ngôi trường thân yêu đã giúp bé Hà My trường Mầm non Ánh Sao (Cầu Giấy, Hà Nội) tự tin, dạn dĩ trước đám đông. Phụ huynh Tung Luu chia sẻ, nhờ tình yêu thương, sự ân cần của cô giáo, môi trường giáo dục phù hợp, con được hòa mình vào hoạt động ý nghĩa, bổ ích.

"Những ngày đầu đi học múa, vẽ, bố mẹ đều ở ngoài cửa lớp để bé Hà My nhìn thấy và không sợ. Rồi từng ngày trôi qua, bố thấy con ngày càng tự tin hơn vào bản thân, hòa nhập cùng các bạn. Tại các buổi ngoại khóa của trường, con chơi rất vui và quyết tâm khi tham gia các trò chơi", anh Tung Luu trải lòng.