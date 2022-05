Lớp học không vách ngăn của trẻ mầm non

Chương trình học tập cân bằng, môi trường giáo dục lan tỏa sự quan tâm đến học sinh tạo nên không gian lớp học tích cực và không khoảng cách.

Trong một buổi học mỹ thuật bậc mầm non tại trường Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP), trẻ được chia thành nhóm nhỏ. Một số bạn nhỏ đang học, vẫy tay và gọi tên thầy cô khi nghe tiếng chào từ cán bộ nhà trường. Không có khoảng cách giữa người lớn và trẻ nhỏ, không khí học tập diễn ra tự nhiên và gần gũi như khi trẻ ở nhà.

Mỗi ngày đến lớp, các em sẽ được học và chơi trong không gian lớp học như một gia đình lớn. "Tôi thường chia sẻ về "văn hóa quan tâm" (Culture of Care) khi dẫn phụ huynh tham quan trường. Một trong những minh chứng cho điều này là thầy hiệu trưởng của chúng tôi nhớ tên từng học sinh nhỏ", chị Phương Anh, cán bộ phòng Tuyển sinh trường Quốc Tế Saigon Pearl, cho biết.

Văn hóa quan tâm tạo nên lớp học không vách ngăn

Theo UNICEF, 1.000 ngày đầu đời của trẻ (từ lúc trong bụng mẹ đến khi bé lên hai) là khoảng thời gian thể chất và trí não trẻ tăng trưởng nhanh nhất và đóng vai trò quan trọng nhất trong đời người. Đây sẽ là nền móng vững chắc, giúp con phát triển tư duy tích cực và nhân cách trong tương lai. Nhóm nghiên cứu về giáo dục hệ mầm non Đại học Oxford cho biết, chương trình học hệ mầm non thiết kế cân bằng giữa học kết hợp trong phòng học và không gian ngoài trời là mô hình lý tưởng giúp trẻ tự do khám phá, vận dụng và thực hành kiến thức thực tế. Nhờ đó, ba mẹ yên tâm để con phát triển toàn diện thể lý, sinh lý và nhân cách của bản thân về sau.

Một không gian lớp học thể chất của phòng đa chức năng ở trường ISSP.

Không gian lớp học cho trẻ mầm non trường Quốc Tế Saigon Pearl được bố trí tạo cho con cảm giác như khi ở nhà: bàn ghế vừa vặn chiều cao trẻ được dán tên từng em, lớp học vừa đủ rộng, mọi vật đều vừa tầm mắt quan sát của con. Ngoài ra, lớp học vận động tinh (Smart Steps) được nghiên cứu và bố trí các dụng cụ đặt mua theo tiêu chuẩn an toàn từ nước ngoài. Nhà trường cũng thường thực hiện đo chất lượng không khí trước mỗi buổi sinh hoạt ngoài trời cho con.

Học kết hợp với vui chơi

Theo một nghiên cứu tại Canada công bố trên tờ The Conversation năm 2021, việc thiết kế các lớp học ngoài trời và không gian mở cho trẻ tuổi đầu đời đóng vai trò ngày càng quan trọng từ sau dịch Covid-19. Không gian học tập không vách ngăn giúp trẻ tự do di chuyển, chủ động làm theo sở thích của mình, học cách khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân từ sớm. Qua đó, trẻ sẽ hạnh phúc hơn, năng động và hợp tác hơn. Đưa hoạt động ngoài trời vào chương trình học được khuyến nghị giúp nâng cao đề kháng và sức khỏe của trẻ một cách tự nhiên.

Tham gia hoạt động ngoài trời giúp trẻ tự do khám phá và khỏe khoắn hơn.

Tuy ở hệ mầm non, trẻ vẫn có nhiều điều để học. Một ngày học tập điển hình của trẻ mầm non tại trường ISSP là một hành trình khám phá điều mới mẻ từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chương trình học tập gồm tiết học trong không gian kín và không gian mở được trường Mầm Non Quốc Tế Saigon Pearl thiết kế cân bằng và khoa học. Trường nghiên cứu và thay đổi giáo án các môn học dựa trên cá tính và phong cách tiếp thu của mỗi em. Nhằm giúp con phát triển tính khám phá, tìm tòi quan sát sự vật, hiện tượng xung quanh; bạn học nhỏ được học ươm mầm, học nấu ăn,... Sau mỗi tiết học, các bé được giáo viên hướng dẫn di chuyển sang các không gian học tập khác nhau. Giáo viên chủ động soạn giáo trình và quan sát tâm lý, thể lý các con. Qua đó, bé sẽ dần quen, cảm nhận mình được lắng nghe, được chia sẻ.

Học sinh lớp Mầm Non trong một buổi tập đọc tại thư viện trường ISSP.

"Giáo dục nhận thức, đi cùng với hỗ trợ trẻ mầm non phát triển khía cạnh tư duy xã hội và tình cảm cho con đều nên được thiết kế cân bằng. Tôi tin rằng trường ISSP được vận hành nhằm tạo ra sự cân bằng thông qua phương pháp Học qua Chơi Reggio Emilia." - thầy Lester Stephens, Hiệu Trưởng trường Quốc Tế Saigon Pearl nhấn mạnh. Tại nhà trẻ Quốc Tế Saigon Pearl, chương trình học cá nhân hóa theo độ tuổi các bé, kết hợp vừa học vừa chơi sẽ rèn cho con các kỹ năng sống tự lập, tư duy phản biện về sau.

Mai Chi

Ảnh: trường Quốc Tế Saigon Pearl