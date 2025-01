Lớp học cách nói chuyện với thú cưng

SingaporeChiều cuối năm, nhóm 15 người ngồi vòng tròn, nhắm mắt và đặt tay lên những chú chó, mèo, thỏ, bồ câu để gửi năng lượng "chữa lành".

Giáo viên của buổi học là ông Ezekiel Ong, kỹ thuật viên thú y. Người đàn ông 36 tuổi nói đang hướng dẫn cách chủ giao tiếp với thú cưng. Khoảng 50% học viên đã từng thuê ông Ong trò chuyện với vật nuôi của họ trong khi những người còn lại biết đến ông qua mạng xã hội.

"Một số người muốn gửi gắm thông điệp cho thú cưng của họ", ông nói. "Phần lớn thì tò mò về hành vi hoặc sở thích của chúng".

Lớp học của ông Ong phát triển mạnh trong bối cảnh số lượng thú cưng ở Singapore ngày càng gia tăng.

Ông Ezekiel Ong trong lớp học giao tiếp với động vật ở Singapore. Ảnh: Straits Times

Dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International năm 2023 cho thấy quốc gia này có khoảng 94.300 con mèo làm thú cưng tăng so với 85.100 con so với năm 2019 và tăng hơn 2.500 chú chó vào cùng thời điểm. Công ty dự báo ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng ở Singapore sẽ đạt giá trị 162,5 triệu USD vào năm 2024 tăng gần 50% so với 109,5 triệu USD năm 2019.

Đồng thời, xu hướng "nhân hóa thú cưng" cũng đang được thúc đẩy. Người Singapore đã xem thú cưng là thành viên trong gia đình nên mức độ chăm sóc tinh thần, vật chất cho chúng cũng tăng.

Nhiều trung tâm mua sắm, căn hộ cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm động vật. Các nhà nghiên cứu thị trường dự đoán người Singapore sẽ chi khoảng 172,6 triệu USD cho việc chăm sóc thú cưng vào năm 2025.

Khoản chi này sẽ bao gồm các dịch vụ như chăm sóc lông, huấn luyện hành vi và chăm sóc y tế. Các chủ nuôi cũng đang chi tiền cho các dịch vụ như y học cổ truyền Trung Quốc và chữa lành.

Giao tiếp động vật có nguồn gốc từ Mỹ vào thập niên 90. Trào lưu này đã lan rộng sang châu Á.

Ông Thomas Cheng, một nhà giao tiếp động vật với 13 năm kinh nghiệm, đã tổ chức các lớp học ở Singapore, Macao và Đài Loan. Dù ngành này chưa được cấp phép chính thức trên toàn thế giới, nhưng ở Singapore, có gần 50 người đang cung cấp dịch vụ giao tiếp động vật.

Họ tính phí 50-400 USD cho các dịch vụ kết nối với thú cưng đã qua đời, giải quyết các vấn đề hành vi. Mỗi buổi học kéo dài 30-60 phút.

Trong giai đoạn Covid-19, dịch vụ của họ càng trở nên phổ biến. Ngoài sự tò mò, một số người tìm đến để giải tỏa nỗi buồn mất thú cưng. Các nhà giao tiếp giúp họ trao đổi năng lượng, suy nghĩ và cảm xúc.

Năm 2022, Hiệp hội Thú y Singapore đã đưa ra khuyến cáo không nên sử dụng nhà giao tiếp để chẩn đoán và điều trị động vật bệnh tật. Họ cho rằng không có cơ sở chứng minh cho phương pháp trên. Đồng thời, nó cũng có thể can thiệp vào việc điều trị y tế, đe dọa phúc lợi và chất lượng cuộc sống của động vật.

Tuy nhiên, ông Teo Boon Han, chủ tịch Hiệp hội, nói miễn là họ không gây hại cho động vật hoặc trì hoãn việc chăm sóc cần thiết, dịch vụ này không nên cấm. Liệu pháp trên giúp giảm bớt đau buồn, cung cấp tư vấn, sự an ủi và đôi khi mang lại hy vọng của người nuôi.

"Họ giao tiếp với thú cưng không phải để chẩn đoán và điều trị", ông nói. "Đó là dịch vụ giải tỏa và đối mặt với nỗi buồn".

Ngọc Ngân (Theo Straits Times)