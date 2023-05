Longrex gợi ý bí quyết chọn bao cao su an toàn và phù hợp

Bao cao su Longrex với các kích cỡ và độ co giãn phù hợp là một trong những sản phẩm mang lại cảm giác thoải mái, an toàn cho các quý ông và đối tác.

Bao cao su là loại biện pháp tránh thai duy nhất có thể giúp ngăn ngừa mang thai và các bệnh lây truyền tình dục. Theo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sản phẩm An toàn - đơn vị sản xuất bao cao su Longrex, để bao cao su thực sự phát huy công dụng và đem lại cảm giác thích thú cho đôi bên, các quý ông có thể thử qua vài cách sau đây.

Chọn bao cao su an toàn là bảo vệ cho cả hai. Ảnh: Longrex

Chọn đúng kích cỡ

Việc đeo bao cao su quá chật hoặc quá rộng là nguyên nhân khiến sự cố rách bao dễ xảy ra. Theo các chuyên gia y tế, cặp đôi nên tiến hành đo dương vật khi chúng đang cương cứng để nhận biết chính xác chiều dài, chiều rộng và chu vi phù hợp. Bởi việc lựa chọn đúng kích cỡ có thể giúp "cuộc yêu" thêm hòa hợp, tăng khoái cảm và giảm đi các nguy cơ rủi ro như mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Hạn chế dùng bao cao su có yếu tố lạ

Cánh mày râu ưa thích bao cao su kéo dài thời gian để tăng thêm sự tự tin và khiến bạn tình hài lòng. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm hỗ trợ kéo dài quan hệ, bạn nên cẩn trọng đọc kỹ thành phần, nên tránh các dòng có chứa chất gây tê như lidocain và benzocain.

Benzocaine thường được thêm vào bao cao su để trì hoãn việc xuất tinh và kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Theo các nhà khoa học, chất benzocain có thể gây rối loạn nội tiết tố cho một số phụ nữ. Ngoài ra, chúng cũng góp phần làm thay đổi một vài chức năng như giấc ngủ và ham muốn.

Bao cao su siêu mỏng của Longrex có độ mỏng tàng hình và độ ôm sát tối đa. Ảnh: Longrex

Bảo quản bao cao su đúng cách

Không nhiều người nhận ra rằng việc cất giữ cũng có thể dễ dàng làm rách bao cao su. Nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá lạnh, kết cấu cao su sẽ yếu đi. Vì vậy, bạn không nên cất bao cao su ở những nơi nóng như ví, ngăn đựng găng tay hoặc những nơi có nhiệt độ trực tiếp. Thay vào đó, hãy đặt bao cao su ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh việc ma sát hay bẻ cong chúng.

Lựa chọn bao cao su có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Bao cao su tiếp xúc trực tiếp với bộ phận vô cùng nhạy cảm của cơ thể. Do đó, mỗi người cần lựa chọn sản phẩm chính hãng, uy tín và độ an toàn cao. Việc sử dụng bao cao su không rõ nguồn gốc và xuất xứ sẽ mang đến các rủi ro như: nguy cơ bị rách hoặc nhiễm hóa chất gây hại cho tinh trùng. Về lâu dài, chúng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản và có thể dẫn tới vô sinh.

Lựa chọn bao cao su chính hãng. Ảnh: Longrex

Hiện nay, các thương hiệu bao cao su trong nước đã đáp ứng đủ các yêu cầu về bao cao su tiêu chuẩn quốc tế với mức giá phù hợp giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn. Trong số đó, bao cao su Longrex là thương hiệu đạt tiêu chuẩn châu Âu được sản xuất bởi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sản phẩm An toàn.

Để phù hợp với người tiêu dùng Việt, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sản phẩm An toàn đã phát triển thương hiệu bao cao su Longrex với các kích cỡ và độ co giãn phù hợp nhằm mang lại cảm giác thoải mái và an toàn cho các quý ông và đối tác. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Mọi quy trình đều được kiểm tra nghiêm ngặt với nhiều bước từ nguyên liệu, máy móc đến thành phẩm nhằm đảm bảo sản xuất ra những chiếc bao cao su chất lượng cho người tiêu dùng.

Bao cao su Longrex sản xuất nhiều mẫu mã nhằm tăng trải nghiệm cho người dùng. Ảnh: Longrex

Theo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sản phẩm An toàn, độ mỏng của bao cao su là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp cảm nhận tốt hơn và tăng thêm sự gần gũi trong khi giao hợp. Do đó, đơn vị đã cho ra mắt dòng sản phẩm Longrex siêu mỏng chỉ 0,01 mm. Đây là độ mỏng tối đa của bao cao su hiện nay.

"Dòng bao cao su siêu mỏng của chúng tôi mang lại cảm giác tự nhiên, chân thật và tăng thêm sự thú vị trong quan hệ tình dục. Đồng thời sản phẩm đảm bảo độ an toàn, co giãn khi được sản xuất từ chất liệu cao su Latex cao cấp từ thiên nhiên", đại diện đơn vị cho hay.

Thanh Hy