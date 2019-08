Tại hầu hết các hãng sản xuất xe hơi, sự ra đời của một sản phẩm thường bắt đầu bằng một bản phác thảo. Đơn giản, bản vẽ là điểm khởi đầu hợp lý nhất cho một ý tưởng về thiết kế. Nhưng Mazda lại làm điều này theo một cách hoàn toàn khác để theo đuổi trọn vẹn tinh thần "Car as Art" – mỗi chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật.

Giám đốc thiết kế toàn cầu của Mazda, ông Ikuo Maeda tin rằng, nếu một nhà thiết kế không thể bày tỏ cảm xúc và lý tưởng ở dạng trừu tượng, anh ta sẽ không thể tạo ra một chiếc xe đẹp. Chính vì vậy, tất cả các mẫu xe khởi tạo từ Mazda không bắt đầu bằng một bản vẽ mà là một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét, do chính các nghệ nhân (Takumi) thực hiện.

Khi những ý tưởng thiết kế đầu tiên về Mazda CX-8 và New Mazda CX-5 được thai nghén, một trong những chủ đề then chốt và xuyên suốt là "Car as Art" – chú trọng và nâng tầm nghệ thuật trong thiết kế xe hơi. "Ngoại hình của hai mẫu SUV phải trở nên tinh giản, trưởng thành và thanh lịch nhưng vẫn đậm chất táo bạo của dòng SUV", mục tiêu được lãnh đạo hãng xe đưa ra rõ ràng.