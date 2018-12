Tottenham đã hủy diệt Sarri-ball như thế nào

Sau 12 trận bất bại, lối chơi kiểm soát bóng của Chelsea thời Maurizio Sarri tan nát 1-3 dưới tay Tottenham ở Ngoại hạng Anh.

"Sarri-ball", như tên gọi, là một phong cách chơi bóng gắn liền với tên tuổi của HLV Maurizio Sarri. Thời còn ở Serie A, với chiến thuật này, nhà cầm quân xuất thân từ cán bộ ngân hàng đã biến Napoli thành một thế lực đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Juventus, đồng thời là một trong những đội bóng có lối chơi hấp dẫn bậc nhất châu Âu. Napoli thậm chí còn từng được so sánh với các đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Bản thân HLV người Tây Ban Nha khi đối đầu với Napoli cũng hết lời khen ngợi, gọi đó là "một trong những đối thủ khó chịu nhất".



Vậy Sarri-ball là gì? Đó là một triết lý, một phong cách chơi, với trọng tâm là kiểm soát trận đấu thông qua kiểm soát bóng. Do đó, nó có nhiều nét tương đồng với tiki-taka, nhưng là kiểu tiki-taka theo trục dọc. Khác với tiki-taka của Tây Ban Nha kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngang, Sarri-ball kiểm soát bóng với mục đích hướng trái bóng lên phía trên càng nhanh càng tốt. Phương tiện của họ cũng là những pha phối hợp nhóm ở tốc độ cao, dựa trên kỹ năng và đặc biệt là sự linh hoạt về vị trí của các cầu thủ.

Khóa Jorginho, hết Sarri-ball

Nhưng Sarri-ball sẽ không bao giờ là Sarri-ball trọn vẹn nếu thiếu một người: Jorginho. Tiền vệ người Italy gốc Brazil chính là linh hồn của chiến thuật này, nhờ nhãn quan sắc bén, khả năng chuyền bóng tuyệt vời và trên hết là ý thức chiến thuật có một không hai. Jorginho hiểu rõ nhất cần phải làm gì để Sarri-ball có thể vận hành hiệu quả. Anh không chỉ nắm rõ vai trò của bản thân, mà còn của các đồng đội. Thế nên, Jorginho, ở chừng mực nào đó, chính là hiện thân của Sarri ở trên sân.

Jorginho được xem như máy chuyền bóng, và là chìa khóa để "Sarri-ball" vận hành trơn tru.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Việc có Jorginho giúp Sarri triển khai chiến thuật đặc trưng của ông ở Chelsea nhanh hơn. Nhưng hệ quả là The Blues bị lệ thuộc vào ngôi sao 26 tuổi. Không có Jorginho, Chelsea không biết phải chơi như thế nào. Đó là lý do Sarri ngay cả trong những trận đấu kém quan trọng - ví dụ các trận đấu với đối thủ yếu ở Europa League - cũng phải để Jorginho vào sân từ đầu. Và đương nhiên, những HLV thông thái ở Ngoại hạng Anh không mất nhiều thời gian để nhận ra sự phụ thuộc đó. Ưu tiên số một của họ, do đó, là "loại bỏ" Jorginho.



Đó là điều mà Everton đã làm trong trận hòa 0-0 vòng trước. HLV Marco Silva đã cử riêng tiền đạo Richarlison theo sát Jorginho, với mục đích duy nhất là phá quấy không cho cầu thủ mang áo số 5 của Chelsea có thời gian và không gian để điều tiết trận đấu theo cách quen thuộc.

Alli luôn áp sát Jorginho trong các tình huống Chelsea triển khai bóng.

Tới trận gặp Tottenham, HLV Mauricio Pochettino đã áp dụng lại đúng bài này. Người được phân công theo sát Jorginho là tiền vệ Dele Alli. Mỗi khi Chelsea có bóng, tiền vệ người Anh lại áp sát Jorginho, buộc các cầu thủ khác của Chelsea phải tìm hướng triển khai mới.



Trong tình huống như bức ảnh ở trên, sự có mặt của Alli khiến trung vệ Chelsea - David Luiz mất lựa chọn chuyền bóng quen thuộc. Ngay cả Jorginho cũng không tự tin nhận bóng, mà chỉ tay ra dấu cho Luiz chuyền cho cầu thủ khác. Nhưng ngay cả Jorginho có xoay xở tìm được khoảng trống, thì Alli, hoặc một tiền vệ khác của Tottenham, cũng sẽ rất nhanh chóng ập vào để cướp bóng, hoặc khiến anh không thể triển khai bóng lên phía trên.

Trung bình mỗi trận trước khi gặp Tottenham, Jorginho thực hiện được 86 đường chuyền, với 56 trong số đó là những đường chuyền hướng lên phía trước. Nhưng trong trận đấu với Tottenham, Jorginho có 52 đường chuyền, trong đó chỉ có 25 đường hướng lên phía trước.

Bản đồ chuyền bóng của Jorginho trong trận đấu với Tottenham cho thấy vai trò mờ nhạt và sự bế tắc của cầu thủ này.

Nguyên tắc của Sarri-ball là kiểm soát bóng để triển khai lên phía trên càng nhanh càng tốt. Vì thế, khi Jorginho đã chuyền ít lại còn phải chuyền về nhiều, việc Sarri-ball bị phá sản, lối chơi của Chelsea trở nên thiếu liền mạch, dù vẫn kiểm soát bóng nhiều, là điều hoàn toàn dễ hiểu.



Không thể lên bóng một cách ổn định thông qua Jorginho, Chelsea chỉ còn biết dựa vào khả năng xoay trở của Eden Hazard. Nhưng dù rất nỗ lực, ngôi sao người Bỉ không thể xoay chuyển được cục diện của trận đấu, khi anh luôn bị vây quanh bởi số đông các cầu thủ Tottenham.

Biến Jorginho thành điểm yếu

Không chỉ khiến Jorginho không thể tỏa sáng, Tottenham còn biến cầu thủ này thành gót chân Achilles của Chelsea. Một lần nữa, vai trò của Alli mang tính then chốt. So với cách Everton khai thác Richarlison, cách Tottenham sử dụng Alli trong nhiệm vụ này phức tạp hơn nhiều. Cầu thủ người Anh không chỉ theo sát Jorginho, mà còn có thể gây được sức ép lên người có bóng của Chelsea.

Để làm được điều đó, Alli phải nắm rõ một kỹ thuật gọi là "phủ bóng" (cover shadow). Nghĩa là dù khi đứng hay khi di chuyển, Alli sẽ điều chỉnh vị trí sao cho Jorginho luôn ở dưới "cái bóng" của anh, khiến các cầu thủ khác của Chelsea không thể chuyền được cho cầu thủ này. Đồng thời, Alli sẽ tấn công vào chính "khoảng mù" của cầu thủ đang có bóng của đối thủ. Như trong tình huống dưới đây, Alli vừa di chuyển về để cướp bóng trong chân của Hazard, vừa ngăn khả năng cầu thủ người Bỉ chuyền cho Jorginho.

Theo cách đó, Alli đã không ít lần cướp được bóng trong chân của các cầu thủ Chelsea. Và cũng chính anh sẽ là người khởi xướng một pha tấn công của Tottenham. Lúc này, các tiền vệ của Chelsea, bao gồm cả Jorginho, đều đã bị bỏ lại phía sau. Thế nên, rất nhiều lần trong trận đấu ở Wembley, các hậu vệ của Chelsea bị đặt vào thế phải "đơn độc" chống chọi với các cầu thủ tấn công của Tottenham, và không hề có sự hỗ trợ từ các tiền vệ.

Như trong tình huống dưới đây, Alli sau khi cướp được bóng đã chuyển trạng thái rất nhanh bằng một pha dẫn bóng tốc độ xộc thẳng vào mặt hàng thủ Chelsea. Các tiền vệ khác của The Blues đã bị loại bỏ. Khoảng trống để Son Heung-min khai thác là rất nhiều.

Trong cách Chelsea triển khai Sarri-ball, mâu thuẫn nằm ở chính vị trí của Jorginho. Cầu thủ người Italy được bố trí chơi ở vị trí thấp nhất. Nhưng anh lại hoàn toàn không có những kỹ năng của một cầu thủ đánh chặn. Không chỉ chọn vị trí không tốt khi phòng ngự, Jorginho còn thiếu tốc độ. Tottenham đã khai thác sâu vấn đề này bằng các pha chuyển trạng thái nhanh. Hoặc các tiền vệ hoặc tiền đạo dốc bóng lên như tình huống của Alli ở trên. Hoặc bằng một đường chuyền sớm vào khoảng trống.

Trong cả hai cách, Jorginho sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ những đồng đội ở hàng tiền vệ như Kante và Kovacic, và điểm yếu của anh sẽ bị phơi bày. Trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ ba của Tottenham, Son Heung-min dễ dàng loại bỏ Jorginho bằng một pha đẩy bóng đơn giản. Nếu ở vị trí của Jorginho trong tình huống đó là Kante, có lẽ cầu thủ người Hàn Quốc đã bị chặn lại.



Jorginho bất lực nhìn Son Heung-min băng lên ghi bàn.

Việc buộc phải sử dụng Jorginho ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ cũng khiến một cầu thủ rất quan trọng của Chelsea bị ảnh hưởng. Kante bước vào trận đấu với Tottenham sau khi ký hợp đồng mới biến anh thành cầu thủ nhận lương cao nhất của Chelsea. Nhưng ở vị trí không quen thuộc - như một số 8 lệch phải - cầu thủ người Pháp không thể phát huy được những phẩm chất khiến anh được lãnh đạo The Blues đánh giá cao đến thế.



Cầu thủ cao to Morata thì chơi ngoài vòng cấm, cầu thủ nhỏ con Kante lại chơi như một trung phong.

Vũ khí mạnh nhất của Kante là khả năng đánh chặn, nhưng anh lại ở quá xa các điểm nóng. Trớ trêu hơn, Kante thường xuyên phải xâm nhập vòng cấm của Tottenham. Nhìn anh khổ sở tranh chấp với các hậu vệ to cao của Tottenham sau những quả tạt khiến các CĐV Chelsea lo lắng chẳng kém gì nhìn Jorginho chống đỡ những pha lên bóng của đối thủ!



Sự xuất sắc của các cá nhân



HLV Pochettino đã đưa ra được một kế hoạch tác chiến xuất sắc. Nhưng rõ ràng, trong chiến thắng của Tottenham, không thể không nói tới vai trò của các cá nhân. Hầu hết cầu thủ Tottenham đều chơi xuất thần. Alli vừa ngăn chặn Jorginho, vừa tấn công vào vị trí của cầu thủ này để mở ra những tình huống tấn công nguy hiểm. Harry Kane thì không ngừng làm khổ các hậu vệ của Chelsea với sức mạnh và những pha di chuyển thông minh. Một mình anh đã kiếm được tới tám quả phạt cho đội nhà. Trong khi đó, Son Heung-min tỏa sáng với pha dứt điểm ấn định tỷ số 3-0. Tiền đạo người Hàn Quốc là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ Chelsea với tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo. Một mình anh tung ra tới sáu cú sút, trong đó có ba lần trúng hướng cầu môn.

Eriksen là một trong những cầu thủ Tottenham chơi hay nhất trước Chelsea, dù không nổi bật như một số đồng đội.

Ở giữa sân, Eriksen cũng đã có một màn trình diễn nổi bật. Một mình anh tạo ra bảy cơ hội ghi bàn cho các đồng đội, nhiều nhất trong số các cầu thủ Tottenham trận này. Và, tiền vệ người Đan Mạch lẽ ra đã có một hat-trick kiến tạo nếu các đồng đội dứt điểm tốt hơn, hoặc thủ thành Kepa không chơi xuất thần.

Ngay cả người ít được chờ đợi nhất là Moussa Sissoko cũng đã có một trận đấu tưng bừng. Anh tắc bóng thành công 100%, 10 lần đoạt lại bóng, và còn có một đường chuyền quan trọng. Chính năng lượng của Sissoko là yếu tố quyết định tạo ra ưu thế cho Tottenham trong các cuộc chiến tay đôi. Minh chứng là tình huống cuối hiệp một, khi cầu thủ người Pháp chạy một quãng đường dài, rồi đoạt bóng gọn ghẽ ngay trong chân của Kovacic bằng một cú tắc quyết liệt.

Tuần trăng mật đã hết với Sarri

Thất bại dưới tay Tottenham được xem là điều có thể dự báo. Trong những trận đấu trước chuyến làm khách ở Wembley, Chelsea đã bắt đầu gặp nhiều khó khăn khi các đối thủ hiểu được nguyên lý vận hành của Sarri-ball và tìm ra cách đối phó.