"May là hôm ấy trời nắng, khô ráo", Phúc vẫn biết ơn thời tiết vào ngày vui của mình.

Năm đó, 1.600 m2 đất thuê từ hợp tác xã Bình Quới, sinh kế cuối cùng của ông Hiếu cũng đứt đoạn. Đất cằn cỗi, mùa màng thất bát. Người trồng lúa thưa dần. Những đám ruộng ít ỏi còn lại thu hút chuột, sâu bọ. Chuột sâu ăn hạt tròn chắc, hạt lép để lại cho người. Lừng khừng, bỏ lúa rồi lại trồng lúa, sau cùng, ông Hiếu quyết định bỏ hẳn cánh đồng. Ông theo anh em trong xóm tới Bình Chánh, Long An làm thợ hồ.

Một tháng vẫn nhanh hơn nhiều so với nhà của chị gái Phúc được xây trước đó. Nhà chị Phúc được dựng trên nền cái chuồng bò của ba mẹ, phải mất hơn 3 năm mới thành hình hài. Tường gạch cao vài phân, ông Út lại cẩn trọng cho dừng lại. Ông sợ ngôi nhà mới xuất hiện quá đột ngột.

Hai tổ ấm của con gái may mắn được xây xong trót lọt, cũng là lúc cả đại gia đình ba thế hệ thoát được tình cảnh gần 20 người dùng chung một nhà vệ sinh. Nhưng ông Út vẫn ấm ức.

TS. Huỳnh Thế Du – Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, ĐH Fulbright Việt Nam cho rằng, khi một nhà đầu tư không thể khai thác dự án đúng thời hạn và ra đi, vấn đề có thể nằm ở năng lực tài chính hạn chế hoặc do doanh nghiệp không ưu tiên dự án này. Nhưng khi điều đó lặp đi lặp lại suốt hai mươi mấy năm với nhiều nhà đầu tư khác nhau, thì nguyên nhân gốc rễ là do quy hoạch đã sai ngay từ đầu.

"Việc trên lô đất nào sẽ xây cái gì là do thị trường, do các nhà đầu tư bất động sản quyết định" – ông Du phân tích – "Chứ không phải do người làm quy hoạch quyết định". Một quy hoạch chỉ được vẽ ra theo trí tưởng tượng hoặc góc nhìn chủ quan mà không quan tâm đến nhu cầu và tình hình thực tế thì chắc chắn không thể thành công. "Nhưng đáng tiếc, nhiều năm qua, thành phố đã mắc lỗi này".

Tại kỳ họp HĐND lần đó, sau ý kiến của ông Khuê, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ giải quyết triển khai nhanh dự án ở Thanh Đa và thừa nhận để dân phải sống khổ như thế hơn 20 năm "cái này có trách nhiệm của các cơ quan chính quyền".

Trong trí nhớ của ông Hiếu, vợ chồng ông Út, trước năm 1992, Thảo Điền (quận 2) là nơi trũng, sình lầy. Dân Thanh Đa hay chèo thuyền sang đó cắt cỏ nuôi bò. Từ bờ bên ấy nhìn lại về Thanh Đa, nhìn thấy quê hương trù phú, nhất là khi vào vụ lúa chín, không ít lần họ cảm thấy may mắn, tự hào.

Nhưng sau ngày quy hoạch, giá đất Thảo Điền trong thập kỷ trước đã lên tấc vàng, không một chỗ trống, còn ở Thanh Đa, là những khu đất bạt ngàn bỏ hoang.

Một "trái nhà" ở Thanh Đa.

Năm 2019, lần đầu tiên, chính quyền TPHCM quyết định tổ chức đấu thầu chọn chủ đầu tư cho dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Bán đảo quay về vạch xuất phát. Cách đình thần làng hai cây số, ngoài địa phận bán đảo là một bộ mặt đô thị với những nhà hàng, khu du lịch sinh thái sầm uất. Ở bên kia bán đảo, là khu đô thị Thảo Điền, là những toà cao ốc.

Hồi mới cầm bay, giấc mơ mỗi đêm của ông Hiếu thường có cảnh ruộng lúa trĩu bông vàng rực. Đoạn đường đi làm hơn hai tiếng chạy xe máy mỗi ngày lẫn những lần bưng vác nặng nhọc mới đầu làm ông tủi thân, ấm ức "tại sao có đất, có ruộng mà phải khổ thế này". Nhưng giờ, nghề nông chỉ còn là quá vãng. Bàn tay ông nay đã quen với vôi vữa.

Người nông dân nay đã không còn nhớ rõ cây cuốc, lưỡi cày, mình đã cất ở đâu. "Nghĩ tới rồi tiếc chứ làm được gì. Cứ phải nghĩ không phải một mình mình chịu cảnh này", ông Hiếu giải thích cho sự quên của mình.

