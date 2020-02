Thêm hai giờ bay từ Kolkata, tôi có mặt ở thủ đô New Delhi. Thành phố là điểm bắt đầu hành trình "Tam giác vàng" mà tôi mong chờ nhất chuyến đi, gồm: New Delhi – Agra – Jaipur. Người ta nói đặc sản của thủ đô Ấn là kẹt xe và quả không sai, xe mất gần một giờ để di chuyển qua một nút thắt vào đúng giờ tan tầm. Tuy vậy, ấn tượng nhất với tôi ở New Delhi là ngôi đền "thiên niên kỷ" mang tên Akshardham. Đây là công trình chào mừng thiên niên kỷ mới của Ấn Độ, xây dựng trong 5 năm và khánh thành vào 2005, được coi như hình ảnh thu nhỏ của 10.000 năm văn hóa Ấn Độ.

Trong đền, những mái vòm được chạm khắc công phu nhất, các chi tiết lặp lại tạo thành vòng tròn đồng tâm thu hút người ngắm. Chính giữa đền là tượng vàng của đấng Bhagwan Swaminarayan trong Hindu giáo. Để vào các khu thờ, khách phải gửi giày bên ngoài, nhiều người dân địa phương thậm chí còn đi chân trần khắp quần thể. Buổi tối, khoảng 20h, nơi này có chương trình nhạc nước. Trên đường ra, khu ẩm thực và bán hàng lưu niệm sẵn sàng phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm. Du khách có thể chụp ảnh dịch vụ để làm kỷ niệm ở góc sau đền (trên đường ra) với giá 130 INR (hơn 40.000 đồng) mỗi tấm. Dù trăm người một kiểu vì chẳng thể lựa chọn phông nền, tôi vẫn không thể bỏ qua cơ hội sở hữu bức hình duy nhất ở đây.

Agra

Những ngày đầu ở Ấn Độ trôi qua khá nhanh. Sáng ngày thứ 4 của hành trình, tôi bắt đầu chuyến xe kéo dài gần 5 tiếng đến Agra – nơi tọa lạc "giọt nước mắt trên má thời gian" – đền Taj Mahal. Chuyến xe kéo dài hơn tôi nghĩ cho hành trình 230 km, dù đi cao tốc. Theo biển báo tốc độ, xe nhỏ chạy tối đa 80 km/h, còn xe cỡ lớn như tôi đang đi, tối đa 60 km/h. Bởi thế, dù cao tốc không nhiều phương tiện, chiếc xe vẫn cứ chậm rãi trên đường, mặc khách nóng lòng.

Nhưng cũng nhờ vậy, tôi được dịp thư thái ngắm những cánh đồng xanh ngút hai bên, trồng toàn củ quả và cải trổ hoa vàng để thu hoạch dầu. Theo hướng dẫn viên, đến mùa hè hai bên đường sẽ là màu cỏ cháy do khô nóng.

So với các điểm trước, Agra lạnh hơn do cách xa về phía bắc, nhiệt độ buổi sáng có thể xuống đến 7 độ C. Nhưng đến trưa, khi ánh mặt trời xuyên qua mảng mây dày, những người hay vận động có thể mặc áo cộc tay thoải mái. Trên mọi con đường, những chiếc xe lớn nhỏ như đều đổ về Taj Mahal. Để vào trong, khách phải mua vé ở cổng và qua các lớp an ninh, thiết bị ghi hình chuyên nghiệp (cỡ lớn, kèm mic) không được mang theo. Vé tham quan khi mua được phát kèm chai nước và túi bọc giày.