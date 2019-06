Suzuki Ertiga 2019 tầm giá 500 triệu đồng - lựa chọn mới cho gia đình Việt

Sở hữu mức giá dự đoán tốt trong phân khúc cùng những tiện ích hướng đến việc sử dụng cho cả gia đình, Suzuki Ertiga hoàn toàn mới là cái tên đáng để cân nhắc.

"Mọi người thắt dây an toàn, chúng ta xuất phát!"

Suzuki Ertiga phần nào giống cá tính của Hoài Nam. Thế hệ mới mẫu xe 7 chỗ so với bản cũ là một cuộc lột xác về ngoại hình và sự trau chuốt. Kiểu dáng mập mạp, những đường nét bo tròn ở bản tiền nhiệm không còn. Lớp áo mới nam tính hơn nhờ những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, đèn hậu LED trên bản số tự động mang vẻ hiện đại. Cột D kéo dài về phía sau khá nuột nà.

Ở phiên bản mới, các thông số về chiều dài, rộng, cao của Ertiga 2019 đều nhỉnh hơn bản cũ. Riêng chiều dài tổng thể tăng thêm 130 mm, giúp khoảng để chân ở hàng ghế thứ hai và thứ ba thoải mái hơn. Một cải tiến khác thực dụng không kém khi dung tích khoang hành lý tăng thêm 40 lít so với bản tiền nhiệm, lên 199 lít. Gập hàng ghế thứ ba và thứ hai, dung tích tăng thêm lần lượt 550 lít và 803 lít.

Chiếc MPV thực dụng cho gia đình

"Có ai muốn uống nước lạnh không?", Nam với tay lấy chai nước ở hộc đựng có chức năng làm lạnh rồi nói. Xe dừng ở trạm nghỉ trên cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây khi cái nắng oi ả phía Nam dần lộ. Ở các cánh cửa xe, nhiều vị trí hộc đựng ly được bố trí. Chai nước 1,5 lít cũng đặt vừa.

Cũng như nhiều thanh niên khác sau tốt nghiệp đại học, Hoài Nam từ tay trắng lập nghiệp. "Nếu có mua xe hơi, cũng sẽ không chỉ nghĩ cho riêng mình", anh nói. Quyết định tham gia hành trình lái thử Ertiga, với Nam, là một buổi "hẹn hò" nghiêm túc. Giống như ngày anh hẹn hò đầu tiên với người vợ hiện thời, ở tuổi 27. Anh muốn mọi thứ cần thời gian và không quá vồ vập. Với Ertiga, nếu có quyết định mua, cũng thế!

Ông bố của hai đứa con đích thân ra hàng ghế thứ ba để trải nghiệm. Khoảng để chân, theo anh là khá thoải mái. Các ghế chỉ cần một chạm để gập phẳng. Điểm kết nối ISOFIX gắn ghế trẻ em trên Suzuki Ertiga làm Nam gật gù. Anh nói rằng, nhiều gia đình Việt chưa để ý nhiều đến sự an toàn cho các bé. Đôi lúc để trẻ nhỏ tự do vui đùa, trèo lên khoang lái mà không thắt dây an toàn là điều không nên.

Sau những km đầu lăn bánh ở tốc độ khoảng dưới 70-80 km/h, thử thách về khả năng vận hành của Suzuki Ertiga bắt đầu trên chặng cao tốc tiếp theo. La-zăng 15 inch của xe khá nhỏ nhưng khi sử dụng lốp Dunlop đi kèm, kích thước 185/65, Ertiga vận hành êm ái hơn đôi chút so với Xpander lúc di chuyển trong phố thị. Khung gầm HearTect mới không những giúp xe cứng vững, an toàn hơn, nhẹ hơn mà còn giúp xe giảm tiếng ồn từ bên ngoài xe.

Ở thế hệ Ertiga mới, động cơ 1,5 lít thay cho loại 1,4 lít trước đó. Công suất tăng thêm khoảng 10 mã lực (tức đạt 103Hp), sức kéo cũng tăng thêm 8 Nm giá trị mô-men xoắn (tức đạt 138Nm). Khả năng vận hành của xe vì thế năng động hơn. Vô-lăng trợ lực điện khá nhẹ kèm bán kính vòng quay 5,2 m, việc xoay trở trong phố đông khá dễ dàng.

"Thử nhé!", Nam cầm chắc vô-lăng và đạp thốc ga. Chiếc xe như khẽ khựng lại hai giây trước khi bắt tốc. Người lái lẫn hành khách đi cùng cảm nhận khá rõ quá trình chuyển cấp của hộp số tự động 4 cấp.

Giống Mitsubishi Xpander, bước chuyển số từ 3 lên 4 của Suzuki thường có độ trễ. Khi vượt xe, người lái cần mớm ga để bắt trớn, tận dụng gia tốc, đặc biệt ở những đoạn đường đèo, dốc. Thời gian chuyển các cấp số của hai mẫu xe này, với hộp số tự động gần như tương đương nhau.

"Tầm giá và dung tích động cơ 1,5 lít, thật khó đòi hỏi hơn đối với Ertiga", Nam thốc ga đến ngưỡng tốc độ 120 km/h, đánh giá. Xe chở 4 người lớn và hành lý đi kèm, sức kéo của xe phản hồi tốt. Trong khi đó, với thế hệ khung gầm mới, Ertiga 2019 nhẹ hơn bản cũ khoảng 55 kg. Thân xe khá đầm, vô-lăng nhạy. Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường đô thị khoảng 7,07 lít, đường ngoài đô thị 4,86 lít và đường kết hợp là 6,38 lít/100 km (thực tế, mức tiêu hao nhiên liệu có thể đạt 4,02L/ 100km).