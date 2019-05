Trên các con sông của Việt Nam, việc hút cát bất hợp pháp không cần lặn ngụp như những người thợ Ấn Độ. Tội phạm công khai điều tàu tới những đoạn sông cấm và chỉ việc cắm vòi xuống lòng sông.

Tại ngã ba sông tiếp giáp Hà Nội-Vĩnh Phúc, năm 2014, Bộ Công an tổ chức cuộc vây bắt số tàu hút cát lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc đột kích bất ngờ huy động hơn hai trăm nhân sự thuộc các lực lượng của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Công an địa phương không được biết.