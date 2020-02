Dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều doanh nghiệp, song tại Nhật Bản, bất chấp nguy cơ thiệt hại kinh tế, các tập đoàn như Pasona Group, dược Euglena... vẫn cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc đi trễ để bảo vệ sức khỏe người lao động. Kose Corp hủy cả dịch vụ trang điểm vì phải tiếp xúc với khách hàng phòng lây nhiễm cho nhân viên; trong khi Nihon Kotsu, Seibu... yêu cầu nhân sự phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

An toàn lao động là nét văn hóa đặc trưng của quốc gia này, tiêu chí hàng đầu của các chủ doanh nghiệp. Trong luật lao động Nhật Bản, quy định đảm bảo an toàn cho người làm công ăn lương xếp vào top khắt khe nhất thế giới. Các ông chủ quan niệm, công nhân viên có khỏe mạnh, an toàn thì mới làm ra được những sản phẩm chất lượng.