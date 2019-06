Tốn kém, nhưng nữ doanh nhân 8x không bỏ quy trình nào. Vì có như vậy, tổng thể mới đạt chất lượng và mức an toàn cao nhất, thuyết phục người dùng lựa chọn thương hiệu của mình.

Thách thức về độ mát thì được giải quyết qua động cơ. Thông thường quạt lớn rất khó để có nhiều gió mát, nhưng bà Hương đã xử lý được bài toán này nhờ tập trung vào thông số kỹ thuật bên trong. Chọn động cơ to nhất trong các dòng quạt trên thế giới với kích thước 212x25mm, cho sức mạnh hoạt động tối ưu. Đáp ứng được với động cơ lớn và quá trình vận hành tốt, các phụ kiện đi kèm cũng được tính toán cẩn thận như vòng quay dây đồng đủ, tản nhiệt tốt, tránh sự cố khi sử dụng. Độ mát của quạt còn phụ thuộc độ nghiêng cánh, chỉ lệch vài mm thì hiệu quả tạo ra cũng khác hẳn. Tính toán rồi thử nghiệm, gần 2 năm sản phẩm mới hoàn thành.

Cũng như các mẫu quạt khác, Royal Home tập trung mạnh cho thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ, tương đồng với không gian của biệt thự. Tích hợp đèn chùm, quạt có đèn trên và dưới thay vì một dàn đèn như thông thường. Nhờ đó khả năng tỏa ánh sáng đẹp hơn, đèn phía trên mang theo hoa văn của chao đèn in dấu lên trần nhà, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng. Độ sáng cũng có thể tăng, giảm tùy theo ý muốn.

"Mẫu quạt có kích thước khổng lồ và nặng gấp 3 lần thông thường, nên yếu tố an toàn phải luôn được chú trọng", Tổng giám đốc Royal Home nhấn mạnh. Villa Light có sải cánh đạt mức lớn nhất trong các thế hệ quạt mà đơn vị sản xuất. Chao đèn bằng đá cẩm thạch, phải có thêm khung đỡ, tay cánh làm từ thép không gỉ pha gang, cánh dày hơn... Ước tính mỗi chiếc quạt nặng gần 30kg, giá khoảng 30 triệu đồng.

Vậy làm sao để quạt vận hành êm, đảm bảo an toàn cho người dùng? Điểm đặc biệt của quạt do Royal Home sản xuất là tất cả mẫu đều được bổ sung cáp treo an toàn. Sợi cáp kết nối chắc chắc với quạt, hỗ trợ chịu lực với dàn bộ khung trên trần nhà, tăng gấp đôi lượng chốt bảo vệ. "Tôi tự tin là dù nặng đến vậy nhưng Villa Light sẽ không bao giờ bị rơi", bà Hương tự hào.

Bà đặt kỳ vọng trong năm nay, doanh số bán ra sẽ tăng gấp 3 lần khi độ phủ của sản phẩm đã cao hơn và đang nghiên cứu sản xuất thêm mẫu quạt mới cho biệt thự với chi phí thấp hơn, thu hút thêm phân khúc tầm trung.

Hiện Royal Home sản xuất nhiều dòng quạt cao cấp cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Mỗi sản phẩm đều được thổi hồn bằng câu chuyện riêng, gửi gắm nét đẹp văn hóa, lịch sử Việt... với kiểu dáng độc, lạ. Có loại không cánh, trông như bánh sandwich; có loại hai cánh lấy cảm hứng từ hình ảnh vũ công ballet đang tung bay; mang dáng dấp hoa sen, đóa hướng dương... với mức giá phổ biến hàng chục triệu đồng.

