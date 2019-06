Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Trung Nguyên sau ly hôn 2-3 năm mới gượng dậy được"

Sau vụ ly hôn gây chú ý, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu chia sẻ cởi mở về Trung Nguyên, cá nhân và gia đình.

Phiên xử phúc thẩm vụ ly hôn có thể sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới. Trong khi chờ xử xong phúc thẩm, ông Vũ dặn các nhân viên tiếp tục chịu đựng. "Qua nói mấy đứa nhỏ chịu đựng cho Qua đi. Toàn bộ hoạt động ở nước ngoài của Trung Nguyên bị ảnh hưởng vì phía bà Thảo can thiệp, ra văn bản, dùng con dấu để làm ăn với đối tác", ông nói xử xong vụ ly hôn này thì Trung Nguyên sẽ cần 2-3 năm để gượng dậy được.

Trong lúc đó, thị trường đang đi rất nhanh. Hai ông lớn khác cùng đứng trong "bộ ba quyền lực" chia nhau 75% thị phần cà phê trong nước là Vinacafé Biên Hòa, Nestlé liên tục có động thái mới. Những tên tuổi vốn "ngoại đạo" như NutiFood, Ajinomoto Việt Nam cũng nhảy vào thị trường. Ở mảng kinh doanh thức uống, hai đơn vị có hệ thống cửa hàng lớn nhất giờ đã là Highland Coffee và The Coffee House.

Những quan điểm có phần "cao siêu" so với chuyện doanh thu, lợi nhuận thông thường của một doanh nghiệp mà ông Vũ đau đáu, theo ông không hợp với vợ mình. Vì thế, ông nhiều lần khuyên bà Thảo lui về chăm lo gia đình hoặc kinh doanh khác.

"Bao nhiêu kiến thức của nhân loại Qua chọn lọc lại, chỉ có cách đó mới rút ngắn con đường đến với minh triết. Chính sự giàu có về kiến thức mới dẫn đến những giàu có khác", ông Vũ giải thích, đồng thời nói rằng khởi nghiệp ở Việt Nam còn thiếu nhiều, từ chí hướng, kiến thức đến hỗ trợ. So với các nước, hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp vẫn còn ít. Hiện nay, cách hiểu khởi nghiệp cũng còn hạn chế trong kinh tế trong khi phải nhìn nó ở mọi mặt.

Số sách này với nội dung gồm hơn 100 đầu sách, gần 100 bộ phim do ông Đặng Lê Nguyên Vũ chọn lọc. Cách hỗ trợ khởi nghiệp cũng như truyền thông của ông Vũ nhận được một số ý kiến là "ngông", "hoang phí" hay "không thực tế".

"Chỉ có 2 người thực sự hiểu Qua"

Trong suốt hơn 4 giờ, mọi vấn đề ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề cập đều ít nhiều hoặc được diễn giải, liên đới với thế giới siêu hình mà ông thừa nhận là đại đa số không thể hiểu. Đó là kết quả của nhiều năm thiền định để lĩnh hội tri thức. Khi được hỏi liệu có ai hiểu được trọn vẹn thế giới quan của ông ở Trung Nguyên thì ông nói chỉ có 2 người.

"Có người lên mạng nói Qua hoang tưởng. Họ có một chút danh phận rồi muốn bình phẩm ai cũng được", ông Vũ nói tư duy của đa số con người là tư duy tuyến tính, nhị phân nên những điều ông nói khó được thấu hiểu và chấp nhận. "Hiểu biết của đa số khác biệt với Qua xa lắm. Qua không ngạo mạn gì đâu", ông nói thêm, đồng thời khẳng định "không ai biết những mâu thuẫn bên trong là gì cả. Người ngoài thiếu thông tin nên họ không hiểu gì bên trong", vì thế ông không giận khi dư luận chê trách. Tuy nhiên, ông nói mình thực sự buồn khi bạn bè thân thiết không hiểu đúng sai trong vụ ly hôn.

"Đối với số đông, Qua không quan tâm. Qua không trách những người bên ngoài. Qua chỉ trách bạn bè chơi với nhau lâu mà không hiểu nhau. Bạn bè mà không thấu suốt. Qua không nói gì cả, không thanh minh. Qua để cho bạn bè, ai là bạn, ai là bè thì thể hiện hết đi. Rồi đa phần, Qua thấy mà buồn", ông nói.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong buổi trò chuyện trưa ngày 8/6. Ảnh: Tô Thanh Tân

Ông Vũ cho biết vẫn gặp các con thường xuyên, và nhận xét "chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện". Ông cũng thừa nhận không có thời gian quản lý các con, nên cách tốt nhất là chuẩn bị cho chúng nền tảng học vấn.

"Giờ chúng đều được cho học ở những trường tốt nhất. Qua mong muốn chúng có lòng trắc ẩn, có chí lớn, vượt qua chuyện gia đình và có trách nhiệm, biết khổ luyện", ông nói hạnh phúc xoay quanh quy tắc 33%, tức 33% là do nghiệp, 33% do môi trường và 33% do giáo dục. Trong đó, cải thiện là giáo dục là điều chủ động được và nên làm hết sức.

Ông Vũ không có dấu hiệu mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi trong suốt 4,5 giờ chia sẻ. Ông liên tục hút xì gà và nói những gì đang diễn ra được ông xem là thử thách của bản thân. Ông khẳng định "không giận, không trách gì" bà Thảo.

Khi được hỏi về đôi giày vải 75.000 đồng, chiếc quần vải trắng chưa đến 100.000 đồng, chiếc khăn rằn và chiếc áo khoác tối màu "không đắt tiền", ông nói "khi đi qua tất cả những cung bậc vật chất thì Qua quan trọng những cung bậc tinh thần".

"Mục đích sống trong đời này là gì? Đối với số đông thì đó là mưu cầu niềm vui và hạnh phúc. Với giới tinh hoa thì đó là sự mưu cầu chân lý", ông thể hiện quan điểm.

Trước khi bắt chặt tay từng người lúc ra về, ông nói thêm "Qua chỉ khuyên một điều: nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện... để hạnh phúc về sau".

Bài: Viễn Thông

Ảnh: Tô Thanh Tân