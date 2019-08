Ông chủ 8x đưa trái cây nhập khẩu sạch ra miền Trung

Nhiều người muốn dùng trái cây tươi sạch nhưng không biết cách nhận diện hàng chất lượng, là động lực thôi thúc anh Phạm Thiện Hoàng mở rộng kinh doanh đến Nha Trang.

Theo anh, đã qua rồi cái thời chỉ phân biệt trái cây bằng tem dán hay vẻ bề ngoài. Bởi tem có thể làm giả, còn cầm một quả táo lên mà nhìn vào màu sắc, đường vân... biết có phải táo Mỹ hay không thì chỉ chuyên gia mới làm được. Vì vậy, cách để cửa hàng của anh tạo niềm tin cho người dùng, cũng là cách để tạo nên nhận thức về trái cây sạch, chính là mỗi lô trái cây đều có đầy đủ: giấy phép nhập khẩu, giấy phép cửa hàng phân phối hàng vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng thư nguồn gốc xuất xứ (C/O) và chứng nhận kiểm dịch thực vật đảm bảo an toàn thực phẩm do USDA - Bộ Nông nghiệp Mỹ hoặc DAWR - Bộ Nông nghiệp và tài nguyên Australia cấp.

Người dùng cũng được hướng dẫn dùng đầu số in trên giấy chứng nhận để vào website của Bộ Nông nghiệp Mỹ hoặc Australia để trích xuất nguồn gốc, tức là biết các thông tin: ngày hái, trang trại, người hái, thửa đất trồng, nhà xuất khẩu... Thời gian tới, các loại trái cây được dán nhãn có mã vạch để người dùng dễ dàng trích xuất nguồn gốc.

Tại cửa hàng có phát các đoạn video minh họa quy trình cấp chứng nhận trên để khách hàng đến có thể trực tiếp xem và thấu hiểu. Tất cả trái cây của GreenSpace Store đều được dán một loại tem do đơn vị sản xuất. Các kệ trưng bày trái cây trong cửa hàng cũng có logo thể hiện xuất xứ, giúp người dùng dễ dàng nhận biết.

"Tất cả đều nhằm đem đến cho người dùng sự an tâm và tin tưởng. Khi mua về mà thấy chất lượng không đạt, ăn không thơm thì hãy liên hệ để được bảo hành", anh Hoàng nhấn mạnh.

Ngoài mục tiêu phổ cập kiến thức về trái cây sạch, đích đến lớn nhất mà Phạm Thiện Hoàng theo đuổi là đưa thương hiệu của mình tiến vào các nhà hàng, khách sạn 5-6 sao. Qua quá trình khảo sát, anh cũng thấy rằng nhu cầu của nhóm khách hàng này rất cao nhưng nguồn cung chưa ổn định. Chưa kể với các du khách hạng sang, chỉ cần phục vụ các thực phẩm kém chất lượng thì họ sẽ lập tức nhận ra và đánh giá thấp các điểm đến này. Tuy không tiết lộ những tuyệt chiêu để khiến các đơn vị này gật đầu, nhưng anh Hoàng khẳng định: "Trong một tháng tới, trái cây của GreenSpace Store sẽ xuất hiện và phục vụ cho các du khách tại nhà hàng, khách sạn cao cấp của Nha Trang".

Với những người đã thưởng thức trái cây tại cửa hàng, ông chủ 8x dự định lập nên một website hoặc nhóm trên mạng xã hội theo dạng kỷ yếu, ghi lại những trải nghiệm, cảm nhận của họ về điểm ăn ngon, nơi mua trái cây sạch, điểm đến thú vị tại Nha Trang... như một kênh tham khảo cho những người đến sau.