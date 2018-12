Mercedes S-class - thiết lập tiêu chuẩn mới dòng sedan cỡ lớn

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) giới thiệu S-class mới với những nâng cấp về thiết kế và sức mạnh động cơ, hướng tới nhiều nhóm khách hàng mới.

Thiết kế vô-lăng 3 chấu mới với hình chữ V mạ chrome, cùng bố cục phím điều khiển tinh gọn. Cụm điều khiển Cruise Control/Speed Limit nay tích hợp trên vô-lăng tạo sự tiện lợi khi thao tác. Bảng đồng hồ kỹ thuật số kết hợp của hai màn hình hiển thị chất lượng cao kích thước 12,3 inch. Có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm Cổ điển, Thể thao và Cấp tiến. Người lái còn có thể cá nhân hóa các module thông tin hiển thị trên vị trí của bảng đồng hồ tốc độ truyền thống, như dẫn đường, thời gian và thời tiết, tiêu thụ nhiên liệu, kết nối và giải trí, lực G-Force.



Lần đầu tiên trong phân khúc, toàn bộ giao diện thông tin và kết nối trên S-class hiển thị bằng tiếng Việt, mang đến sự thân thiện và thuận tiện cho khách hàng Việt Nam. Hai nút điều khiển cảm ứng trên vô-lăng giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng. Hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi và kết nối Apple CarPlay/Android Auto giúp các tín đồ công nghệ sử dụng smartphone an toàn khi đang lái xe. Xe cũng trang bị hệ thống dẫn đường và GPS tích hợp bản đồ 3D độc quyền cho Việt Nam, cũng như khả năng truy cập Internet ngay trên xe. Lái xe vào ban đêm cũng trở nên an toàn hơn với hệ thống hỗ trợ tầm nhìn Night View Assist Plus.