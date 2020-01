Man Utd - Liverpool và những trận cầu hấp dẫn cuối tuần này

Man Utd đang là đội duy nhất khiến Liverpool mất điểm tại Ngoại hạng Anh trước lần tái ngộ tại Anfield.

Khi được Watford bổ nhiệm vào giữa tháng 12, Nigel Pearson khởi đầu công việc bằng thất bại 0-2 trước Liverpool. Khi ấy, Watford đứng bét bảng, kém đội phía trên 6 điểm. Nhưng kể từ đó, Pearson đã hồi sinh đội bóng, giúp họ thắng bốn, hòa một trong năm trận tiếp theo. Watford dần thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng phía trước họ vẫn là cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Tottenham đã chơi một trận quả cảm trước Liverpool. Có lúc, đoàn quân của Jose Mourinho tưởng giành điểm trước đội đầu bảng. Nhưng sự vắng mặt của Harry Kane, cùng với những cơ hội bị bỏ lỡ, khiến Tottenham thua 0-1. Hành quân tới sân Vicarage Road lúc này là chuyến đi bão táp và thầy trò Mourinho cần chứng tỏ bản lĩnh nếu muốn giành ba điểm.

*Thông tin lực lượng: Bên cạnh Kane, Ben Davies, Moussa Sissoko và Tanguy Ndombele cũng vắng mặt do chấn thương bên phía Tottenham nhưng thủ quân Hugo Lloris đã tập trở lại. Pearson có thể dùng đội hình như trận thắng Bournemouth 3-0 nếu Abdoulaye Doucoure kịp bình phục thể lực. Đội chủ nhà không Christian Kabasele do án treo giò trong khi Kiko Femina, Tom Cleverley, Danny Welbeck và Sebastian Prodl không thể ra sân do chấn thương.

Arsenal - Sheffield United: 22h thứ Bảy, 18/1

Sheffield United tiếp tục gây ấn tượng với chiến thắng trước West Ham tuần trước, trong khi Arsenal bị chặn mạch thắng bởi trận hòa Crystal Palace 1-1. Một trong những nguyên nhân dẫn tới việc Arsenal đánh rơi điểm là chiếc thẻ đỏ của Pierre-Emerick Aubameyang. Án phạt đó sẽ khiến chân sút người Gabon vắng mặt ở trận đấu này.