Lev Yashin - huyền thoại 'Nhện đen' mang trái tim sư tử

Huyền thoại quá cố người Nga được in hình lên poster World Cup 2018. Nhưng người hâm mộ đã biết những gì về thủ môn vĩ đại này?

Danh tiếng Yashin cứ thế tăng dần, cho đến khi Liên Xô thua Chile 1-2 ở World Cup 1962 như kể trên. Nhưng Yashin đã quyết khôi phục thanh danh. Ngày 23/10/1963, ông đến London dự trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Ông trấn giữ khung thành cho đội “Các ngôi sao thế giới” để đấu với chủ nhà Anh. Valentina, lúc này đang là một phóng viên truyền thanh, thì hồi hộp theo dõi trận đấu từ một màn hình lớn tại đài phát thanh trung ương ở Moskva.



HLV của đội “Các ngôi sao thế giới” là Fernando Riera, HLV của đội Chile đã loại Liên Xô một năm trước đó. Việc đầu tiên của Riera sau khi được chọn làm người cầm quân của trận đấu này là… gọi điện mời Yashin tham gia. Yashin chỉ chơi hiệp đầu, thực hiện nhiều pha cứu thua không tưởng, tỷ số sau 45 phút là 0-0. Milutin Soskic của Nam Tư vào thay Yashin đầu hiệp hai, và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 cho đội tuyển Anh, với bàn ấn định tỷ số phút thứ 90 của Jimmy Greaves.



Valentina rời đài phát thanh lên đường đi đón con. Trên taxi về nhà, tài xế nhận ra bà và nói: “Cô có nghe kết quả ở London không? Quá đỉnh!”. Valentina nói: “Ý anh là sao? Đội Anh thắng 2-1 cơ mà”. Tài xế đáp lại: “Thì kệ chứ. Lúc Yashin còn trên sân, đâu có ai ghi bàn nổi”.



Hôm ấy, Moskva lại nói về Lev Yashin như một người anh hùng.

Yashin (áo sáng, thứ tư từ trái sang, hàng đứng) trong thành phần đội tuyển phần còn lại của thế giới thi đấu ở London năm 1963.

Tháng 12/1963, Yashin giành Quả Bóng Vàng, danh hiệu thường niên cho cầu thủ hay nhất thế giới. Mùa bóng ấy, ông vô địch Liên Xô lần thứ năm cùng Dynamo. Và đấy cũng là mùa hay nhất. 27 trận đấu ông đứng trong khung thành, các đối thủ chỉ sút vào tổng cộng bảy quả!



Yashin ăn mừng chiến công ấy như thế nào? Valentina nhớ lại: "Rất bình thường. Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa tối ở nhà, thế thôi". Điều quan trọng nhất là danh dự của chồng bà đã được khôi phục.

France Football, tạp chí tổ chức giải Quả Bóng Vàng, viết về Yashin như sau: “Ông ấy đã tạo ra một cuộc cách mạng ở vị trí thủ môn. Không chỉ là người cản phá, Yashin còn giúp cho đội nhà như có thêm một trung vệ. Cũng chính ông khởi nguồn cho nhiều pha phản công nguy hiểm với những pha ném bóng”.



Yashin là thủ môn duy nhất từng đoạt Quả Bóng Vàng.

Ngày nay, công chúng đã quá quen với việc thủ môn lao ra khỏi khung gỗ, chuyền bóng bằng chân hay ném bóng thật nhanh lên giữa sân để phản công. World Cup 2014, Manuel Neuer thậm chí còn khai sinh ra khái niệm “thủ môn quét” (sweeper-keeper). Nhưng trước Yashin, gần như chưa một thủ môn nào dám nghĩ đến việc ấy. Họ rất thụ động trong cản phá, thường đợi đối thủ dứt điểm, rồi mới phản xạ.

Yashin thì luôn cố gắng nắm thế chủ động. Ông lao ra thật nhanh để làm hẹp góc sút, thậm chí rời khỏi khung thành để dùng chân. Thấy không thể bắt dính bóng, ông dùng sải tay dài để đấm quả bóng đi thật xa khu vực tranh chấp. Khi đã nhặt trái bóng lên, ông lập tức nhìn lên và ném bóng phản công. Nhà thơ Yevgeny Yevtushenko viết về Yashin như sau: “Một cuộc cách mạng nổ ra. Thủ môn cũng biết rời xa khung thành” (Now here’s a revolution in football / The goalkeeper comes rushing off his line).

Sau Yashin, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vẫn chưa có thủ môn thứ hai chạm tay vào Quả Bóng Vàng. Tên ông được khắc ghi mãi vào lịch sử. Những ngày cận kề World Cup 2018, Yashin hiện diện ở mọi nơi, từ gương mặt, chiếc mũ và bộ đồ đen tuyền, trên poster và các vật phẩm lưu niệm của ngày hội bóng đá ở Nga. Gia đình cố cất giữ mọi di vật của Yashin, trừ chiếc mũ. Một CĐV quá khích đã tràn xuống sân sau trận chung kết Euro 1960 và… giật lấy chiếc mũ của ông rồi chạy mất. Từ ấy, ông bỏ luôn thói quen đội mũ.

Đường biên giới

Cũng cần phải nhấn mạnh: Yashin không chỉ là một thủ môn, ông là một thủ môn Liên Xô. Ở Liên Xô, vạch vôi khung thành được ví như đường biên giới. Và trong suốt thời trai trẻ của Yashin, biên giới ấy luôn trong tình trạng bị đe dọa.