Làng tranh Đông Hồ trên đường hóa thân 'làng vàng mã'

Nghề làm tranh Đông Hồ, một đại diện tinh hoa của văn hóa truyền thống Việt, đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ cho người ngoài nghề nhận ra sự khác biệt: một bức bằng giấy dó mỏng và nát hơn, chất keo điệp đã tróc ra thành mảng hầu như không óng ánh, in chờm nét nọ sang nét kia. Màu sắc của bức “lưu niệm” cũng nhợt nhạt kém tự nhiên hơn nhiều so với bức “nhà làm”, thậm chí còn bỏ hẳn một số chi tiết không in màu.

Thời ấy, làm cô dâu mới, đi chợ Tết có thể quên mua hoa, mua pháo, nhưng hễ quên mua mấy tờ tranh gà, tranh lợn, hay cá chép làng Hồ là bố chồng sẽ lắc đầu chê đoảng. Sắm đôi tranh mới mong bình an tài lộc, hết năm lại bóc đi thay đôi khác.

“Tranh Đông Hồ đơn giản, mang tính ước lệ và tượng trưng, phóng khoáng và hài hước, người thoáng trông thì không chuẩn xác nhưng đến nhìn kỹ mới thấy nó rất người” - cụ Nguyễn Đăng Chế, nghệ nhân cao tuổi nhất làng lần mở từng trang giấy dó óng ánh sắc điệp. Cụ chỉ vào từng bức một và giải thích cái cách cổ nhân phê phán tục đa thê thế nào qua tờ Đánh ghen, hay nạn quan liêu hối lộ ở bức Đám cưới chuột. Ước mơ bình dị của dân ta hiện lên qua cặp tranh Vinh hoa Phú quý, rồi cả những trò chơi sinh hoạt ngày thường và những câu chuyện dân gian hay nhân vật lịch sử...

Tranh Đông Hồ, dù có xanh có đỏ nhưng không bao giờ là cái sắc xanh đỏ lòe loẹt chói chang, mà đặc trưng bởi các chất liệu được dùng để tạo nên màu vẽ: màu đen từ tro đốt lá tre, màu vàng từ nước hoa hòe, màu đỏ từ gỗ vang, màu xanh từ vỏ cây tràm, còn giấy làm từ cây dó rừng, sau còn phải bôi thêm lớp bột nghiền từ vỏ điệp để đẹp bền óng ả.

Mỗi bức tranh thường có bốn đến năm màu, nên phải có từng ấy ván in, mỗi ván chỉ in được một màu. In hết trăm tờ với màu vàng, hong cho đến khi khô mới in màu xanh, màu đỏ.... Màu đen bao giờ cũng in sau cùng, gọi là in nét. Nhìn thì đơn giản, nhưng chỉ những ai trong nghề mới biết cách làm mực, xoa màu, dập ván sao cho mịn giấy, đều màu, khít nét.