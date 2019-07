Lúc phỏng vấn, phong thái của bạn phải tự tin. Đừng quá quan trọng chuyện ăn mặc. Câu trả lời phải đúng trọng tâm. Một số câu trả lời chỉ cần Yes hoặc No (Có hoặc không), không cần phải nói dong dài.

Điểm đến này gói gọn trong ba từ "Casino - Show - Tour". Du khách đến đây ai cũng muốn thử vận may, xem các show diễn ở casino & resort, hoặc đi trực thăng ngắm Las Vegas, đại vực Grand Canyon.

San Francisco: Mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm China Town, Bến Ngư Phủ, công viên và cầu treo Golden Gate.

San Jose: Có nhiều người Việt sinh sống, chỉ đứng sau "Little Sai Gon" ở quận Cam. San Jose nằm trong thung lũng hoa vàng, nắng ấm quanh năm, khí hậu hơi se lạnh.

California: là nơi có nhiều hệ thống outlet rất nhiều, phù hợp cho khách thích shopping. Các cửa hàng ở đây lúc nào cũng có chương trình khuyến mãi. Đặc biệt, nếu có thời gian, bạn phải một lần ghé thăm thung lũng Silicon nằm ở phía bắc California.

Bờ Đông

New York: thành phố lớn nhất Mỹ, sở hữu những điểm đến nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự Do, Trụ sở Liên Hiệp Quốc, Rockefeller Center, Wall Street, Ðại lộ Broadway...



Đường phố đầy sắc màu ở trung tâm New York.

Philadelphia: Khách có thể tham quan, chụp ảnh tại xưởng đúc tiền xu của Mỹ; hội trường Độc Lập. Quảng trường Độc lập vẫn còn lưu giữ một hiện vật lịch sử của Mỹ: chiếc chuông Tự do - Liberty Bell.

Thủ đô Washington D.C: Hàng năm, nơi này đón hàng chục triệu du khách thăm các công trình kiến trúc, mà nổi tiếng nhất là Nhà Trắng.

Nhà Trắng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô Washington D.C.

Ẩm thực

Mỹ là hợp chủng quốc nên ẩm thực rất đa dạng, tập trung nhiều nền ẩm thực đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới. Du khách có thể khám phá các khu Little Italy, Korea Town, China Town ở New York hay khu Trung tâm Eden (gần giao lộ Seven Corners, Virginia), nơi tập trung đông người Mỹ gốc Việt.

Tôm hùm Boston là một trong những đặc sản nổi tiếng.

Ở bờ Đông, khách nên vào chợ hải sản để ăn tôm hùm với giá rẻ. Còn đi chơi ở bờ Tây, bạn nên thử súp cua.

Điểm lưu trú

Không thể đưa ra mức giá trung bình cho một đêm lưu trú tại Mỹ do quốc gia này cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn từ bình dân đến cao cấp. Tuỳ theo túi tiền mà du khách lựa chọn chỗ ngủ hợp lý.

Bạn nên chọn chỗ nghỉ ở khu trung tâm để tiện mua sắm, dạo phố về đêm.

Mua sắm

Các thương hiệu nổi tiếng: Lord & Taylor, Hecht’s, Strawbridge’s, Kaufman’s, Filene’s, Macy’s, Bloomingdale’s, Burdine’s, Lazarus, Rich’s, Nordstrom, Sak’s, Dayton-Hudson’s, Marshall and Bergdorf Goodman...