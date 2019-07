Khám phá bí ẩn về văn hóa, kiến trúc trong lòng London

Du khách tìm hiểu về lịch sử các công trình kiến trúc nổi tiếng, ẩm thực, câu lạc bộ bóng đá của thủ đô đất nước sương mù.

Khu Nhà khá giả của người Do Thái ở khu vực zone 3 ( gần Brent Cross và Hendon Central)

Thành phố nổi tiếng với Tháp đồng hồ, mà tiêu biểu là Big Ben, hoàng gia và Buckingham Palace, trung tâm kinh tế tài chính City of London hay những CLB quen thuộc với người yêu bóng đá như Arsenal, Chelsea, Tottenham Hospur ... London có nhiều sân bay, lớn nhất, đông đúc nhất là Heathrow nằm ở phía Tây thành phố.

Để khám phá thành phố xinh đẹp này thuận lợi, bạn có thể đi theo khu vực, một ngày có thể đi 1-2 cụm. Bởi vì các điểm tham quan chỉ hoạt động từ 10 đến 17h (có chỗ 18h), nên du khách phải tranh thủ, nên có lịch trình cụ thể để tiết kiệm thời gian.

Lon don có những khu chính như: City, Wesminter, Soho, Mayfair, Knightsbridge và South Kensington. Việc cầm một tờ bản đồ du lịch (tourist map) là bạn sẽ biết nên đi cụm nào gần nhau, có những điểm tham quan gì. Ngoài ra, du khách có thể dùng google maps hoặc Citimapper để check xem đi bus nào cho hành trình của mình.

Những chiếc xe cabcar quen thuộc trên đường phố London

Từ Moorgate, tôi đi bộ dọc các con phố ở khu kinh tế, tài chính của London nơi có những toà nhà kiến trúc kiểu mới xen kẽ công trình cổ lâu năm. Nổi bật là toà nhà The Shard hình lưỡi gươm và The Gherkhin như quả dưa leo. Hệ thống nhà hàng, quán ăn ở khu này cũng phong phú do dân văn phòng, khách du lịch ở khu vực này đông.