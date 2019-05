Galaxy S10e - smartphone nhỏ gọn tốt nhất của Samsung

Galaxy S10e cho trải nghiệm cầm thoải mái, hiệu năng ổn và camera chụp tốt nhưng thời lượng pin không ấn tượng.

Không khó để đoán biết những trang bị khác biệt của S10e so với S10 và S10+ cao cấp hơn. Máy không có màn hình cong tràn hai cạnh, thiếu camera tele, camera trước chỉ một như S10 và cảm biến vân tay vật lý ở cạnh bên. Màn hình cũng nhỏ nhất trong bộ ba sản phẩm mới với 5,8 inch trong khi S10 là 6,1 inch.

Có màn hình 5,8 inch với viền được làm rất mỏng (viền hai bên và phía trên mỏng hơn cả iPhone XR) do sử dụng tấm nền AMOLED, Galaxy S10e có tỷ lệ hiển thị chiếm 83,3%, cao hơn iPhone XR là 79%. Máy thậm chí còn có kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn cả Pixel 3 với màn hình chỉ là 5,5 inch. Trong các smartphone cao cấp màn hình khoảng 6 inch, Galaxy S10e có thể coi là model cho cảm giác cầm tốt nhất hiện nay.

Tuy nhiên, khi mới sử dụng, cảm biến vân tay trên Galaxy S10e cũng gây một chút bối rối. Đầu tiên là thiết kế hơi cao và khiến người dùng thường bấm nhầm sang nút Bixby. Tiết diện nhỏ của cảm biến cũng khiến việc sử dụng ban đầu có tỷ lệ không thành công cao do đặt lệch ngón tay. Hành trình của phím nguồn cũng hơi dài khiến tay bấm cần lực mạnh để mở máy.

Có mặt trước cao cấp và đủ hấp dẫn nhưng Galaxy S10e có mặt sau chưa thực sự tương xứng do cụm camera. Thiếu một camera sau so với Galaxy S10 và S10+ (chỉ có hai camera), không có cảm biến nhịp tim và phần lồi lên lại được làm lớp kính cùng màu với mặt lưng khiến máy chưa tạo được nét cao cấp cho sản phẩm. Cùng là dòng Galaxy S10 nhưng Samsung chưa cho thấy sự đồng nhất về thiết kế trên bộ ba này.

Không có màn hình cong như S10 và S10+ là nhược điểm nhưng có thể coi là ưu điểm nếu xét về mặt trải nghiệm. Các thao tác vuốt từ cạnh của máy luôn cho độ chính xác cao ngay cả khi dùng ốp - nhược điểm thường xảy ra với Galaxy S10 hay Huawei P30 Pro. "Nốt ruồi" được đặt ở góc máy không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm khi sử dụng do nằm ở vùng ít hiển thị thông tin như khi xem Facebook, lướt web, xem video thông thường.

So với đối thủ iPhone XR, Galaxy S10e có ưu điểm vượt trội ở màn hình. Không tiết kiệm sử dụng tấm nền LCD như Apple, Samsung trang bị cho sản phẩm của mình màn hình Dynamic AMOLED cỡ 5,8 inch. Độ phân giải của máy là Full HD+ 1.080 x 2.280 pixel, cao hơn iPhone XR là 828 x 1.792 pixel cỡ 6,1 inch. Độ chi tiết hình ảnh tốt dù chưa thể sánh bằng QHD trên Galaxy S10.

So với các đối thủ cùng phân khúc, S10e có độ sáng cũng lớn hơn đáng kể là 603 nit so với Pixel 3 là 403 nit. Con số này tương đương Galaxy S9 năm ngoái và chỉ kém một chút so với iPhone XS là 611 nit. Máy nhờ vậy sử dụng ngoài trời rất tốt ngay cả dưới trời nắng.

Galaxy S10e (ngoài cùng bên trái) có kích thước màn hình nhỏ nhất trong dòng Galaxy S10.

Giống hai model cao cấp hơn, màn hình của S10e cũng đạt chuẩn HDR10+ với khả năng hiển thị màu sắc rất rực rỡ, 148% dải màu sRGB, cao hơn 12% trên iPhone XS. Ở chế độ mặc định, màu sắc của máy hơi rực rỡ so với thực tế nhưng người dùng có thể chỉnh giảm bớt trong cài đặt.

Camera tốt nhưng chưa trọn vẹn