Sau khi có ý tưởng, chúng tôi đặt vấn đề với Gong Cha Đài Loan. Điều may mắn là họ cũng đang nghiên cứu phát triển loạt vật liệu như ly, ống hút, màng ép ly làm từ những sản phẩm thân thiện với môi trường. Hiện nhiều thị trường lớn của Gong Cha như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan... đã triển khai một số kế hoạch chuyển đổi.

Xu hướng sử dụng vật liệu "xanh" đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu, dù giá thành của những loại vật liệu này khá đắt so với nhựa. Chúng tôi ý thức rõ việc chuyển đổi sẽ làm đội chi phí cho 48 cửa hàng, trong đó có cả cửa hàng do Gong Cha trực tiếp quản lý và cửa hàng nhượng quyền lại. Do đó, kế hoạch triển khai theo lộ trình từng bước một, tránh sự đột ngột ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các cửa hàng.

Trước hết, chiến lược mới sẽ thực hiện tại ba thị trường trọng điểm là TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Các cửa hàng còn lại sẽ chuyển đổi dần sau đó. Với những cửa hàng còn tồn kho số lượng lớn ống hút nhựa, màng nhựa... họ sẽ có thời gian để thay thế dần dần, nhưng tối đa cũng không quá 6 tháng vì hiện nay chúng tôi không nhập khẩu và cung cấp các loại nữa.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã tính toán đến phương án tăng nhẹ giá sản phẩm trong chừng mực khách hàng có thể chấp nhận được, từ đó tạo thói quen cho người dùng sử dụng nhiều hơn sản phẩm thân thiện môi trường.

Thực tế đã có nhiều sáng kiến từ phía khách hàng phản hồi về kênh Facebook hoặc trực tiếp tại cửa hàng xoay quanh câu chuyện giảm rác thải nhựa. Nhiều khách hàng khi đến mua trà sữa thì đề nghị sử dụng bình của họ để giảm rác nhựa. Một số khác gửi tin nhắn trên Fanpage bày tỏ mong muốn Gong Cha có cách làm nào để tạo ra ít rác nhựa hơn...