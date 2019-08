Ngoài những khu công nghiệp, Dĩ An không hề tồn tại những đặc trưng của một thị xã sát ngay TP HCM: không chung cư cao cấp, không trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim, ít nhà cao tầng hay trung tâm tài chính...

Cú chuyển mình của 'thị xã container' Dĩ An

Biết kỳ vọng của con song chị Bùi Thị Phượng - mẹ Hưng chưa thể sắp xếp thời gian đưa cậu đi bởi rạp chiếu phim nằm ở trung tâm thương mại cách nhà hơn 20km. 20 năm sinh sống ở đây, chị vẫn quen gọi Dĩ An là "thị xã container" bởi từ ngày có khu công nghiệp, Dĩ An luôn tất bật xe cộ đi lại. Nơi đây cũng dần lột xác với cơ sở hạ tầng, dịch vụ đầy đủ hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân.

Nghe bạn bè giới thiệu bộ phim "Lion King" đang chiếu rạp, Nguyễn Xuân Hưng (8 tuổi ở thị xã Dĩ An, Bình Dương) cũng ao ước được mẹ dẫn đi xem. Tuy nhiên, với những đứa trẻ ở thị xã toàn khu công nghiệp, luôn tấp nập container ra vào, không rạp chiếu phim, ít trung tâm thương mại đồ sộ, ước mơ đó không hề dễ dàng.

Dĩ An tiếp giáp với 2 thành phố là Biên Hòa và TP HCM, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc. Đây là một trong những nơi tập trung nhiều khu chế xuất với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động như Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An.