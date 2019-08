- Ông bình luận gì khi có người cho rằng Bamboo Airways đã rút được nhiều kinh nghiệm từ các "sai lầm của đối thủ"?

Không. Hoàn toàn không. Đối thủ có điểm mạnh này, điểm yếu kia. Nhưng tôi coi đó chỉ là kinh nghiệm. Còn muốn xây dựng cái riêng thì phải có cách tiếp cận riêng. Khi FLC ra đời, cũng có ai nghĩ sẽ có ngày đứng top đầu như thế này? Chỉ có khác biệt mới tạo nên thành công.

Ngay từ đầu chúng tôi đã định vị phân khúc, đặt mục tiêu phải trở thành hãng hàng không 5 sao. Đó là lý do các tàu bay đều có khoang hạng C. Tàu bay mới sắp về thậm chí còn có khoang First Class, trên cả C. Tất cả đều là dự định từ khi nhen nhóm thành lập hãng mấy năm trước.

Tất cả đều phải có sự chuẩn bị, như một bài toán, thậm chí còn có nhiều đáp số. Để được 5 sao thì con người phải 5 sao trước. Có thể tàu bay chưa được ngay 5 sao, nhưng con người phải chuẩn chỉnh.

Tôi không phải là người của lý luận. Tôi thấy gì hay thì học. Một lần trên chuyến bay tới Brunei, tôi bị thu hút bởi cô tiếp viên trưởng. Cô ta mặc bộ đồ như hoàng hậu, sang trọng quý phái. Mỗi động tác đều toát lên vẻ lịch sự hoàng gia. Tôi nhận ra máy bay chỉ là một phần, con người mới là thứ tạo nên cảm xúc.

Vì thế tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho mục tiêu 5 sao từ vấn đề con người. Tiếp viên Bamboo Airways phải đạt tiêu chuẩn đề ra. Về vóc dáng thì đã có số đo. Nhưng quan trọng là, bộ phận tuyển dụng phải tìm ra những gương mặt thân thiện, cởi mở, vui tươi. Chính họ sẽ tạo ra và dẫn dắt cảm xúc tích cực cho hành khách.

Nói là thế thôi, chứ thực tế vẫn có người này người kia. Tuy nhiên tôi không ngại ngần khi khẳng định đó là mong muốn thực sự của Bamboo Airways.

- Thái độ phục vụ vẫn là điểm yếu của nhiều tiếp viên Việt Nam, làm sao ông có thể truyền các quy tắc đó xuống hàng nghìn người?

Đào tạo. Chỉ có đào tạo thôi bạn. Chúng tôi đào tạo từ trong khóa học tới cuộc sống hàng ngày. Văn hóa FLC là góp ý luôn đi cùng giải pháp và coi nhau như anh em trong nhà. Chướng mắt là phải nói ngay.

Các doanh nghiệp có những cách quản trị khác nhau, như có nơi thì rất dân chủ, có nơi thiết quân luật. Nhưng ở FLC, chúng tôi chọn cách quản trị hướng toàn đội ngũ theo chuẩn mực. Chuẩn mực trong từng lời nói, từng hành động.

Như hôm trước trong buổi nói chuyện gặp gỡ các phi công, tôi cũng đưa ra ví dụ về một cái vỏ kẹo rơi trên sàn nhà. Như ở nơi khác, đó là việc của cô lao công, mọi người có thể cứ thế điềm nhiên bước qua để lo việc của mình trước.

Nhưng ở đây, kể cả là phi công cũng nên cúi xuống nhặt, tất cả vì mục tiêu chung.