- Đầu năm 2017 khi nhậm chức, ông đề cập nhiều đến chuyển đổi số; xem đó là hướng đi mới của MB. Ngân hàng đã thực hiện mục tiêu đến đâu?

- Chuyển đổi số để lại nhiều ấn tượng với tôi và cả MB thời gian qua. Số không chỉ là mục tiêu mà còn là công cụ. Do vậy, MB tạo ra những sản phẩm mới, trải nghiệm mới, hoàn hảo hơn, không dễ dàng trong điều kiện của Việt Nam.

Năm 2019, tổng số lượng giao dịch tài chính trên kênh ngân hàng số tăng xấp xỉ 11 lần so với năm 2017; tăng 5,6 lần so với cùng kỳ 2018; tổng doanh số giao dịch tài chính trên kênh ngân hàng số tăng 4,5 lần so với năm 2017; tăng gần 2 lần so với 2018. Tất cả các sản phẩm; 100% các quy trình nội bộ của MB được quản trị trên các nền tảng số. Năng suất lao động của ngân hàng tăng vọt khoảng 30 %, doanh thu sau 3 năm tăng 3 lần.