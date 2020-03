‘Bỏ nhà’ lên núi làm du lịch

40 tuổi, Nguyễn Tử Anh quyết định "bỏ" TP HCM, một mình về vùng núi Bảo Lộc, Lâm Đồng, dựng nhà làm du lịch cộng đồng.

Núi Đại Bình trải dài từ TP Bảo Lộc đến huyện Bảo Lâm, nằm sát Quốc lộ 20, trên trục đường đi Đà Lạt. Khí hậu Bảo Lộc ôn hòa, con người thân thiện; có nhiều đặc sản như trà, cà phê... Thiên nhiên thích hợp cho hình thức du lịch trải nghiệm, về với thiên nhiên. Đây cũng là "nhà" của người K’Ho Châu Mạ, nên yếu tố văn hóa rất đậm nét. Ngoài ra, khoảng cách từ TP HCM chỉ tầm 150 km, giao thông thuận lợi, phù hợp cho những kỳ nghỉ ngắn ngày.

Vì sao chọn núi Đại Bình làm chốn "dung thân" khi đã qua tuổi bay nhảy, Tử Anh nói, đó là cơ duyên.

"Năm 2018, trong một lần trekking (đi bộ) lên núi Đại Bình theo lời giới thiệu của người bạn địa phương, tôi gặp những người dân cực kỳ dễ thương. Biết nhóm tôi cắm trại trên núi, họ chở nước, cung cấp củi và nhiệt tình giới thiệu về ngọn núi này. Đêm đó thật ấn tượng. Đứng trên đỉnh núi, nhìn TP Bảo Lộc rực rỡ ánh đèn về đêm, rồi buổi sáng thức dậy, mây giăng khắp nơi, xen kẽ ánh nắng ban mai... Từ đó, tôi muốn làm du lịch ở ngay chỗ này để giới thiệu một vùng đất thân thiện, tươi đẹp và mến khách đến những người yêu thiên nhiên và du lịch trải nghiệm", Tử Anh nhớ lại và đặt tên cho dự án của mình: Up Base Camp.

Anh Nguyễn Tử Anh.

Up Base Camp kiểu như doanh trại, ở đó có điểm hậu cần cung cấp mọi thứ và là nơi luyện tập. Up là trên cao, chỉ vị trí trên cao nhìn xuống, tầm nhìn rộng mở, phóng khoáng. Hình dung Up Base Camp như ngôi làng miền núi thu nhỏ. Để đến ngôi làng này, bạn phải đi bộ chừng 2,5 km. Chỉ những người mạnh mẽ, phóng khoáng mới thích thú với những nơi như thế.

Anh nhận thấy, trải nghiệm mà khách du lịch hướng đến ở Đại Bình nằm ở hai yếu tố: cảnh vật thiên nhiên và con người địa phương. Về cảnh vật, người ta bắt đầu xu hướng để thiên nhiên như vốn nó đã có, thay vì can thiệp và tạo nhiều cảnh nhân tạo. Từ cái cây, ngọn cỏ, thế đất thiên nhiên đã sắp sẵn làm sao, phải tôn trọng và tuyệt đối không nên can thiệp.

Toàn cảnh Up Base Camp với lối vào là những đường mòn nhỏ uốn lượn bên lưng núi.

"Up Base Camp không do một kiến trúc sư và cũng không phải một nhà thầu thi công. Bằng chính trải nghiệm cá nhân của tôi trong những chuyến du lịch, tôi đã hình dung nó trong đầu. Từ đó, nói ra với những người dân địa phương - những người đang hợp tác làm việc cùng tôi thảo luận, lựa chọn và triển khai. Với họ, việc dựng một cái nhà, làm một cái bếp, tạo một con đường hay chỗ hội họp đông người, đều từ kinh nghiệm sống theo phong tục. Mà với người đồng bào, xưa nay thiên nhiên chính là ngôi nhà. Cứ thế, chúng tôi xây dựng và hoàn thiện nó trong mối quan hệ với thiên nhiên xung quanh", anh Tử Anh kể.

Du khách đến với thiên nhiên sẽ quan tâm 3 điều: an toàn, đầy đủ tiện nghi và có gì hấp dẫn không? Nhóm của Tử Anh đã dựng Up Base Camp trên 3 tiêu chí đấy.

Nhiều người hình dung nó nằm giữa thiên nhiên nên hoang dã, xa xôi cách trở. Nhưng không, du khách có thể vừa ngồi giữa thiên nhiên trên cao mà vẫn thấy phố thị, vừa thấy tách biệt, vừa thấy còn kết nối với thị thành, với nơi mà mình sống và làm việc phần lớn thời gian. Vậy nên, lên Up Base Camp không phải "đưa nhau đi trốn" mà chính là đi tìm một sự mới mẻ, hồi phục tinh thần và trở về nhà trong một trạng thái phấn chấn, yêu thương hơn.

Vận hành Up Base Camp là người K’Ho Châu Mạ. Họ có thể không khéo léo trong giao tiếp, không giỏi phục vụ, nhưng bù lại, họ có sự mộc mạc, chân thành. Với họ, không phải khách đến là "thượng đế", mà là bạn. Cùng làm một bữa cơm, cùng ngồi ăn một bàn, cùng chia sẻ câu chuyện bạn bè. Nhiều người đến đây, khi về đều bịn rịn, dặn dò rằng về thành phố thì nhớ gọi anh, gọi chị dẫn em đi chơi.

Một vấn đề nữa là xu hướng du lịch trải nghiệm có trách nghiệm. Anh quan niệm mỗi cây được trồng xuống, là một điều tử tế được gieo. 5 năm, 10 năm nữa cả khu vực này thành một khu rừng xanh đẹp, đấy là điều nhóm của Anh hình dung, cũng là việc du khách chung tay làm.