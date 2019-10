Chúng tôi ứng xử với nhân viên công bằng và luôn minh bạch thông tin. Bất cứ cấp quản lý nào cũng phải kết nối tốt với nhân viên cấp dưới. Các cấp quản lý và thành viên ban giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi trực tiếp với nhân viên. Chúng tôi cũng xây dựng nhiều trang thông tin nội bộ có giá trị, như Zoom by AIA, Zone HR, cổng thông tin nhân sự (Employee Portal) mà AIA vừa chính thức giới thiệu cũng là kênh thúc đẩy trao đổi thông tin thông suốt và nhanh chóng.

- Great Place To Work là tổ chức toàn cầu chuyên về xây dựng, phát triển và công nhận những môi trường làm việc hiệu quả, có độ tín nhiệm cao. Do vậy quá trình đánh giá rất khắt nghiệt. Họ có bộ tiêu chí hơn 70 câu hỏi để xem xét chỉ số tín nhiệm của nhân viên đối với công ty. Chỉ số này dựa trên 5 yếu tố cốt lõi gồm tín nhiệm, tôn trọng, công bằng, tự hào và tình bằng hữu. Chỉ số tín nhiệm chiếm 70% số điểm. 30% còn lại dựa vào đánh giá văn hóa doanh nghiệp.

Ông Wayne Besant - Tổng giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ với VnExpress về những lý do giúp doanh nghiệp đạt được giải thưởng này.

Tổ chức Great Place To Work vừa vinh danh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam là doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng năm thứ hai liên tiếp. AIA Việt Nam cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam nhận được danh hiệu này.

- Vậy yếu tố nhân văn liên quan ra sao đến việc tạo niềm tin giữa doanh nghiệp và nhân viên?

- Nhân văn là một trong những yếu tố cốt lõi trong văn hóa của AIA. Nhân viên AIA Việt Nam trước hết phải là những người cảm nhận rõ nét triết lý hoạt động nhân văn của chúng tôi, đó là hướng đến "cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn".

Công ty đề ra những chương trình về rèn luyện sức khỏe, dinh dưỡng, chế độ thực phẩm an toàn... Ví dụ chúng tôi hỗ trợ cung cấp các gói tập gym và xây dựng một nền tảng số chia sẻ bí quyết sống khỏe, sống vui, mẹo dinh dưỡng, kể cả những chi tiết nhỏ như công thức nấu ăn. Khách hàng và nhân viên đều có thể truy cập vào website và ứng dụng của AIA để trao đổi, chia sẻ.

- Văn hóa doanh nghiệp của AIA Việt Nam thể hiện ra sao qua không gian làm việc?

- Chúng tôi coi không gian làm việc là một trong những ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Đây cũng là một trong những khoản đầu tư đầy tâm huyết và là niềm tự hào của hơn 1000 nhân viên AIA Việt Nam.

Các văn phòng của AIA Việt Nam có không gian làm việc hiện đại, gam màu tươi sáng, phản ánh tinh thần của doanh nghiệp. Tại đó, nhân viên có thể ngồi làm việc tại bất kỳ nơi đâu trong văn phòng. Họ có thể di chuyển, tìm cho mình một góc ưng ý để làm việc hiệu quả nhất. Thiết kế nhằm tối ưu hướng nhìn ra bên ngoài, giúp nhân viên có tầm nhìn thoáng, đẹp, kích thích sáng tạo và thêm cảm hứng làm việc.

Chúng tôi cũng luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu. nest by AIA là minh chứng về sự sáng tạo, thể hiện sự nghiêm túc trong việc hiện thực hóa cam kết mang tới trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng trên tất cả các kênh phân phối của AIA Việt Nam. Nơi chúng ta đang đứng là văn phòng nest by AIA tại tầng 75-76 của Landmark81. Đây là văn phòng nest by AIA thứ ba, bên cạnh hai văn phòng tại tòa nhà Bitexco TP HCM và Vincom Bà Triệu Hà Nội . Đây là chuỗi mô hình dịch vụ khách hàng khác biệt tại Việt Nam.