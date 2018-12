7 đối thủ tiềm năng của Joshua sau trận thống nhất đai quyền Anh

Deontay Wilder, Tyson Fury và nhiều tên tuổi lớn khác đang xếp hàng để chờ so tài với người giữ bốn đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới.

Deontay Wilder. Nhà vô địch WBC thế giới nhiều lần khiêu khích đàn em trên mạng xã hội về một trận thống nhất đai vô địch. Trận đấu giữa Joshua và Wilder cũng là cuộc so tài được người hâm mộ chờ đợi nhất. Tuy nhiên, BBC tin rằng nó khó xảy ra sớm. Hãng tin nước Anh nhận xét, ông bầu Eddie Hearn sẽ để Joshua đánh thêm vài trận hòng PR và đẩy giá trị của nhà vô địch nước Anh lên cao nhất có thể, rồi mới nhận lời đấu Wilder.

Dillian Whyte. Joshua luôn nhắc đến Whyte như một trong những võ sĩ muốn so tài nhất. Whyte cùng trang lứa, có xuất phát điểm tương đồng với Joshua, nhưng trận thua hồi tháng 12/2015 đã lấy đi của võ sĩ gốc Jamaica tất cả. Trong khi Joshua lên đỉnh thế giới với bốn đai vô địch, Whyte trầy trật khẳng định bản thân và chỉ giữ đai WBC bạc, xếp sau về danh tiếng so với đai WBC thế giới do Deontay Wilder nắm giữ. Chính Whyte cũng nhiều lần bóng gió về việc sẵn sàng thay mọi đối thủ, trong trường hợp bỏ cuộc, để đấu Joshua.