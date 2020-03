6 resort của Việt Nam lên báo Anh

Trang tư vấn du lịch Anh, Luxury Travel Diary giới thiệu những khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng, Hội An và Côn Đảo.

Trên TripAdvisor , nơi này nhận đánh giá trung bình 4,5/5 điểm. Một du khách Nhật Bản nhận xét, nơi đây nằm cách xa trung tâm nên mang đến không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn yên tĩnh. Bữa sáng được phục vụ ở cả sân, hồ bơi riêng, và ngoài bãi biển. Dịch vụ rất tốt, họ còn cung cấp xe buýt miễn phí đến phố cổ Hội An".

Tháng 11/2018, resort nhận cúp Spa của năm, tại giải AsiaSpa Awards, vượt qua các đối thủ nặng ký như Banyan Tree Phuket, The Ritz-Carlton Koh Samui, Thái Lan và Four Seasons Resort, Maldives.

Resort tọa lạc trên bãi biển Mỹ Khê hoang sơ, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng và Hội An 15 phút lái xe. Nơi đây có tổng cộng 87 phòng nghỉ 5 sao, thích hợp cho những cặp đôi, gia đình, tận hưởng không gian sang trọng nhưng cũng không thiếu phần ấm cúng và gần gũi với thiên nhiên. Giá phòng dành cho 2 người lớn là từ 6,5 triệu đồng.

Những khu nghỉ dưỡng dưới đây từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế như World’s Best Awards, AsiaSpa Awards, Five Star Award của các tạp chí Forbes , Travel & Leisure...

Resort còn bao gồm các tiện nghi như phòng hát karaoke, spa, lớp học thủ công, lớp nấu ăn, lớp yoga, thái cực quyền và làng di sản. Ngoài ra còn có chuyến dã ngoại hàng ngày để khám phá hệ thực, động vật của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Tại đây cũng có xe đón miễn phí tới thành phố Đà Nẵng và Hội An. Giá phòng từ 7 triệu đồng.

Resort Four Seasons The Nam Hai, Hội An

Khu nghỉ dưỡng nằm trên bãi biển Hà My - một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới theo Forbes. Nơi đây có 100 biệt thự với tầm nhìn ra biển, bao gồm biệt thự một phòng ngủ đến 5 phòng ngủ, 8 biệt thự gia đình và 40 biệt thự hồ bơi riêng. Giá từ 20 triệu đồng một đêm.

Khu vực trung tâm của khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi ba tầng bể bơi vô cực là Family, Olympic và Lap, bên cạnh bãi biển trắng nguyên sơ. Ở đây, du khách cũng có thể tham gia các trò chơi thể thao dưới nước như trượt phản lực, lướt ván và bay trên biển X-Jetpacks. Phòng gym có phòng tắm hơi, 4 sân tennis, sân cầu lông và sân bóng rổ.

Tham gia lớp học nấu ăn, bạn có thể thăm trang trại trồng rau và thảo mộc tại chỗ. Ở khu nghỉ dưỡng cũng có câu lạc bộ trẻ em, với hồ bơi riêng, khu vui chơi trong nhà.

Khu nghỉ dưỡng đạt điểm tối đa 5/5 trên TripAdvisor và 4,7/5 trên Google. Amber, một du khách Mỹ, nhận xét: "Khu nghỉ dưỡng vô cùng đẹp và yên bình. Nhân viên vô cùng duyên dáng và mọi ngóc ngách đều đẹp, thoải mái. Tôi ước mình được sống ở đây".

Alexandra, khách Anh, hoàn toàn bị ấn tượng với sự nhiệt tình, chu đáo của nhân viên resort. Ngoài ra, cô cũng đánh giá cao cơ sở vật chất: "Bể bơi có nhiệt độ vừa phải, sạch không tì vết... Một tuần ở đây giúp tôi có thêm niềm vui, tinh thần tốt và được quan tâm. Tôi không muốn rời đi".

Khu nghỉ dưỡng Amanoi, Ninh Thuận

Nằm trên bãi biển cát trắng mịn, của vườn quốc gia Núi Chúa, nhìn ra vịnh Vĩnh Hy, nơi đây được đặt tên là Amanoi, theo tiếng Phạn là "vùng đất hòa bình". Lên tới resort, toàn cảnh biển xanh, rừng núi đã hiện ra trong tầm mắt.

Đây là resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam, với 36 biệt thự có kiến trúc tinh tế, gần gũi với thiên nhiên. Villa sang trọng nhất có giá 100 triệu đồng một đêm, bao gồm quầy bar riêng, quản gia và đầu bếp phục vụ các món Á - Âu.

Năm 2014, tạp chí Condé Nast Traveler đã bình chọn đây là một trong 33 khách sạn mới tốt nhất trên thế giới. Giá phòng nghỉ thấp nhất là khoảng 16 triệu đồng một đêm. Du khách được trải nghiệm miễn phí lớp học Yoga, spa và không gian ăn tối sang trọng nhìn ra vịnh.

Trên TripAdvisor, khu nghỉ dưỡng nhận điểm tuyệt đối là 5/5, với các lời khen về cảnh quan, kiến trúc và ẩm thực. Sanjeev Jain, một khách từng thuê phòng, cho biết: "Ở khu nghỉ dưỡng, chúng tôi được nuông chiều bản thân một cách trọn vẹn nhất, tránh xa cuộc sống thành phố nhộn nhịp và trở thành một phần của thiên nhiên".