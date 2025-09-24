Bạn trai nhiều lần từ chối đưa tôi về ra mắt dù đã hẹn hò 3 năm

Không chỉ ngại đưa tôi về ra mắt gia đình anh, mà anh còn tìm lý do từ chối về nhà tôi chơi.

Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Tôi và anh quen nhau trong một chuyến công tác, đến nay đã yêu nhau gần ba năm. Anh hơn tôi 5 tuổi, điềm đạm, công việc ổn định. Trong mắt bạn bè, tôi may mắn khi có người yêu trưởng thành, biết quan tâm, là con nhà khá giả (gia đình anh ở tại thành phố nơi tôi đang làm việc). Nhưng chỉ riêng tôi mới hiểu, có một khoảng trống khiến tôi luôn day dứt là đến giờ anh vẫn chưa đưa tôi về ra mắt gia đình.

Ban đầu, tôi nghĩ mới yêu nhau nên chưa vội. Một năm rồi hai năm trôi qua, tôi khơi chuyện, anh chỉ cười, tìm cách lấp liếm. Tôi tin và chờ đợi. Mỗi dịp lễ, Tết, khi bạn bè khoe ảnh đi chơi cùng gia đình người yêu, tôi chỉ loanh quanh bên anh ở quán cà phê hay dạo phố.

Có lần, tôi gợi ý: "Hay em về chào bố mẹ anh, dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được". Anh lảng đi, nói chưa tiện. Tôi bắt đầu thấy tủi thân. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở bạn bè, đồng nghiệp biết, còn người thân như không hề tồn tại. Không chỉ ngại đưa tôi về ra mắt gia đình anh, mà anh còn tìm lý do từ chối về nhà tôi chơi. Gia đình tôi ở quê thỉnh thoảng hỏi: "Bao giờ đưa bạn trai về cho bố mẹ biết mặt?". Tôi né tránh, nói anh bận việc.

Gần đây, tôi để ý thấy điện thoại anh có lúc nhận tin nhắn gia đình gọi ăn cơm, nhưng anh chưa bao giờ rủ tôi đi cùng. Tôi không dám khẳng định anh giấu điều gì, nhưng sự tránh né kéo dài khiến tôi mệt mỏi. Có lần tôi hỏi thẳng, anh vẫn bình tĩnh nói tôi nghĩ nhiều, rằng chưa phải lúc, chờ anh sắp xếp ổn thỏa rồi đưa tôi về. Một khi đã về chơi nhà là tính chuyện cưới xin luôn. Ba năm thanh xuân, tôi yêu anh thật lòng, nhưng không biết mình đang đứng ở vị trí nào. Nếu thật sự nghiêm túc, tại sao lại không thể cho tôi một chỗ đứng đường hoàng trong gia đình? Tôi không biết có nên tiếp tục chờ đợi, hay dừng lại để khỏi lãng phí thêm thời gian và tình cảm?

Ánh Minh