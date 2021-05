Lòng tốt giữa vực thẳm Covid-19 Ấn Độ

Nhiều người xa lạ bán tài sản để mua bình dưỡng khí, xe cứu thương, tình nguyện chôn xác bệnh nhân Covid-19 bất chấp rủi ro, là tia hy vọng cho Ấn Độ giữa thảm kịch.

Một nữ bệnh nhân Covid -19 được dìu bởi hai thanh niên, lê lết từng bước khó khăn. Dáng bà nghiêng ngả như sắp đổ. Khi con trai bà đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, người phụ nữ chỉ có thể kêu gào: "Xin hãy cứu tôi, tôi chết mất".

Khi mọi cánh cửa hy vọng dường như khép lại, họ đã tìm được lối thoát. Sau nhiều ngày bị thuyên chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, họ tới một ngôi đền của Đạo Sikh ở Ghaziabad gần New Delhi, với khát khao tìm nguồn oxy y tế. Một tình nguyện viên trấn an người phụ nữ và đưa bà chiếc mặt nạ oxy. Cuối cùng, sau nhiều ngày, bà đã có thể thở dễ dàng hơn.

Trong hơn một tuần, điểm tiếp tế dưỡng khí này do tổ chức phi lợi nhuận Khalsa Help International thành lập tại ngôi đền của đạo Sikh, đã cứu hàng nghìn bệnh nhân. Rất nhiều gia đình đổ xô đến đây, mang theo những bệnh nhân nguy kịch. Giữa những tiếng ho khan sặc sụa và những lời than khóc, hy vọng vẫn chưa bị dập tắt.

"Tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào sau khi đến đây", Anshul, 28 tuổi, vừa nói vừa dùng một tờ báo để quạt cho người cha 61 tuổi mắc Covid-19.

Họ đã ở đây hơn 7 giờ và tình trạng của người cha dần ổn định sau khi trải qua ba đợt thở oxy. Gần đó, một tình nguyện viên theo dõi sát sao các bệnh nhân. Một người khác thì phân phát nước cho các gia đình trong cái nóng 40 độ của mùa hè ở miền bắc Ấn Độ. Bên trong ngôi đền, những người khác đang liên lạc để vận chuyển các bình oxy từ những nơi xa xôi như Punjab, Rajasthan và Uttarakhand.

Một tình nguyện viên đo nồng độ oxy trong máu một người đàn ông trước khi hỗ trợ ông thở oxy miễn phí tại đền Sikh ở Ghaziabad, ngoại ô New Delhi, hôm 3/5. Ảnh:Reuters

Trên khắp Ấn Độ, nhiều bệnh nhân đã tìm được niềm an ủi to lớn từ những người xa lạ. Một vài người trở thành anh hùng giữa đại dịch thảm khốc này. Một tài xế xe kéo ở Bhopal bán đồ trang sức của vợ để biến chiếc xe của anh thành xe cứu thương tạm thời. Một người khác ở Mumbai bán chiếc SUV với giá 2,2 triệu rupee (30.000 USD) để mua bình dưỡng khí cho mọi người. Ở Varanasi, một lao động 23 tuổi gắn một chiếc xe đẩy bằng gỗ vào xe đạp để làm xe cứu thương. Một phụ nữ ở Bangalore quyên tặng nguồn sữa cho một bé sơ sinh vừa mất mẹ vì Covid-19 vào tuần trước. Người dân Ấn Độ đoàn kết vượt qua khủng hoảng.

Những câu chuyện ấm lòng này xua tan bức màn tuyệt vọng đang bao trùm khắp đất nước thời gian qua. Khi những lời kêu cứu lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, mọi người đều phản ứng như thể chính gia đình họ đang gặp nguy hiểm, chuẩn bị oxy hoặc thuốc men để cứu sống cho những người họ chưa từng gặp.

Ở nhiều thị trấn, những tình nguyện viên ẩn danh liên tục làm việc để xác minh và cập nhật danh sách các nhà cung cấp oxy y tế và dược phẩm thiết yếu. Hàng trăm sinh viên liên tục gọi đến đường dây trợ giúp của chính phủ thay cho những bệnh nhân nguy kịch và gia đình họ.

Đối với những người đã cạn kiệt hy vọng, ông Srinivas B.V. từ Đại hội Thanh niên Ấn Độ và bà Charu Pragya thuộc nhóm thanh niên của BJP, đã trở thành những cái tên quen thuộc. Khi anh Yoganandam ở Gurgaon cầu cứu sự giúp đỡ cho người mẹ đang vật lộn vì thiếu oxy, một số người đã gắn tên Srinivas và những người khác vào bài đăng của Yoganandam. Vài tiếng sau, ông Srinivas phản hồi bằng những bức ảnh chụp hai tình nguyện viên bên ngoài bệnh viện. Họ đang cầm một bình oxy cỡ lớn cho mẹ anh Yoganandam.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện New Delhi, Ấn Độ chăm sóc bệnh nhân Covid-19, ngày 29/4. Ảnh: Reuters.

Khi lệnh giới nghiêm được ban hành, giao thông giữa các khu vực cũng trở nên trì trệ khiến nạn đói dần trở thành một mối đe dọa đối với nhiều người. Anh Ankit Gupta, 28 tuổi, cùng với một số người bạn phân phát khoảng 3.000 gói thực phẩm và 200 suất ăn mỗi ngày ở Delhi trong hai tuần qua. Cha mẹ và chị gái của Gupta sống ở Bhopal hiện đang xuất hiện các triệu chứng điển hình của Covid-19. Họ đã có xét nghiệm âm tính nhưng anh vẫn lo lắng. Gupta nói: "Tôi nghĩ mình có thể không sống sót nếu không giúp đỡ người khác. Điều này mang lại cho tôi nghị lực để tiếp tục".

Những đầu bếp tại gia khác như cô Plaksha Aggarwal ở Noida đang giao thức ăn cho những bệnh nhân Covid-19 đang bị cô lập tại nhà. Tại Bangalore, nhóm Mercy Angels giúp chôn cất hoặc hỏa táng hơn 1.000 thi thể từ khắp mọi nơi trong suốt đại dịch. Khoảng 10 tình nguyện viên với ba xe cứu thương di chuyển khắp các thành phố, đưa các thi thể đến các nghĩa trang và khu hỏa táng bệnh nhân Covid-19. Họ đối mặt với vô số rủi ro có thể nhiễm nCoV. Song những tình nguyện viên vẫn gắng hết sức mình giúp đỡ những gia đình đang kiệt quệ trong nỗi đau.

Ấn Độ hôm 3/5 ghi nhận hơn 360.000 ca Covid-19 mới trong ngày thứ 12 liên tiếp, nâng tổng số ca nhiễm lên 20 triệu, trong đó gần 219.000 người đã tử vong.

Mai Dung (Theo StraitsTimes)