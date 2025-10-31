Lòng tham hủy diệt gia đình luật sư quyền thế

MỹLuật sư nổi tiếng Alex Murdaugh xây dựng mạng lưới dối trá để chiếm đoạt hàng triệu USD của công ty và khách hàng, gây ra vụ giết người kép gây rúng động nhằm che đậy tội ác.

Trong 87 năm, dòng họ Murdaugh đại diện cho một "triều đại luật pháp" ở bang South Carolina, do có ba thế hệ liên tiếp kiểm soát văn phòng công tố địa phương. Đến đời thứ tư, Alex Murdaugh chỉ làm luật sư tại công ty luật PMPED, nhưng vẫn là nhân vật quyền lực trong chính trường địa phương nhờ danh tiếng được nhiều người biết đến.

Là một trong những gia đình có sức ảnh hưởng nhất South Carolina, nhưng cuộc sống của gia đình Murdaugh đầy rẫy tranh cãi.

Từ trái qua: Buster, Maggie, Paul và Alex Murdaugh trong ảnh chụp vào tháng 11/2019. Ảnh: Facebook Maggie Murdaugh

Năm 2018, nữ quản gia lâu năm của gia đình, Gloria Satterfield, ngã chết một cách bí ẩn tại nhà Murdaugh.

Ba năm sau, ngày 23/2/2019, Paul Murdaugh, lúc đó 19 tuổi, dẫn nhóm bạn lên thuyền của gia đình để nhậu nhẹt. Sau nhiều giờ tiệc tùng, lúc rạng sáng 24/2, Paul say xỉn lái thuyền lao vào một cây cầu gần đó, hất văng Mallory Beach, 19 tuổi, xuống nước.

Nồng độ cồn trong máu của Paul cao gấp ba lần mức cho phép khi vụ việc xảy ra.

Thi thể Mallory được tìm thấy hơn một tuần sau, cách hiện trường 8 km. Gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà Murdaugh, bao gồm Alex vì sở hữu chiếc thuyền, Maggie vì bị cáo buộc cho Paul sử dụng thuyền và Buster, anh trai Paul, vì bị cáo buộc đưa cho em bằng lái xe để mua rượu.

Dưới áp lực dữ dội của dư luận, Paul bị truy tố với cáo buộc lái thuyền khi say rượu, gây ra cái chết của Mallory và làm hai người khác bị thương nghiêm trọng. Paul được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 50.000 USD.

Tuy nhiên, ngày 7/6/2021, Paul cùng mẹ Maggie Murdaugh (52 tuổi) bị bắn ở cự ly gần tại chuồng chó thuộc khu điền trang rộng lớn của gia đình ở Lowcountry, bang South Carolina.

Tối đó, Alex Murdaugh (53 tuổi) gọi 911 trình báo phát hiện thi thể vợ con khi trở về nhà sau chuyến thăm mẹ.

Cuộc gọi 911 đã châm ngòi cho một chuỗi sự kiện gây sốc, vạch trần lịch sử dối trá và lừa đảo lâu dài của Alex Murdaugh.

Mạng lưới dối trá

Paul bị sát hại chỉ ba ngày trước khi phải có mặt tại phiên điều trần vào 10/6. Các cáo buộc chống lại Paul sau đó đã bị hủy bỏ.

Alex khai với nhà chức trách rằng trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, ông ta đang ngủ trưa ở nhà người mẹ mắc chứng mất trí nhớ.

Alex tỏ ra đau khổ vì cái chết thảm của vợ con. Ngày 25/6, Alex cùng con trai lớn, Buster, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về vụ giết Maggie và Paul. Ông ta bị điều tra viên ám chỉ là nghi phạm nhưng phủ nhận.

Alex Murdaugh khóc nức nở khi dẫn cảnh sát đến nơi phát hiện thi thể vợ và con trai út. Ảnh: ABC

Ngày 4/9, Alex gọi 911 báo cáo bị một nam tài xế lạ mặt bắn vào đầu trên đường, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Vài ngày sau, công ty luật PMPED thông báo Alex đã từ chức sau khi bị phát hiện hành vi biển thủ tiền. Ông ta bị đình chỉ giấy phép hành nghề luật sư và bị điều tra. Nhà chức trách cũng thông báo mở cuộc điều tra hình sự về cái chết năm 2018 của quản gia Gloria do nghi vấn Alex chiếm đoạt di sản của bà.

Ngày 14/9, cơ quan điều tra cáo buộc vụ nổ súng bên đường là một phần trong thỏa thuận mà Alex thuê một khách hàng cũ giết mình để con trai Buster có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm nhân thọ khoảng 10 triệu USD. Alex bị bắt vì âm mưu gian lận bảo hiểm.

Chính cái chết của quản gia Gloria đã dẫn dắt các điều tra viên phát hiện ra mạng lưới dối trá của Alex, do ông ta đã đánh cắp 4,3 triệu USD tiền bồi thường bảo hiểm vốn được trao cho gia đình bà.

Tháng 10/2021, Alex bị bắt vì cáo buộc lừa đảo gia đình Gloria khi đang ở một cơ sở cai nghiện tại Orlando, Florida. Ông ta bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối.

Trong những tháng sau đó, các công tố viên đưa ra hàng chục cáo buộc cho rằng vị luật sư tai tiếng này đã đánh cắp hàng triệu USD từ khách hàng và gia đình họ để phục vụ cơn nghiện thuốc giảm đau.

Che giấu tội ác

Sau một năm điều tra vụ án phức tạp, cảnh sát bắt Alex vào ngày 14/7/2022 vì tội giết vợ và con trai út. Ông ta bị buộc tội hai tội danh giết người và hai tội danh tàng trữ vũ khí, nhưng không nhận tội.

Vụ án hoàn toàn dựa trên bằng chứng gián tiếp vì cảnh sát không thể thu hồi hung khí.

Trong phiên tòa xét xử, công tố viên cáo buộc Alex giết Maggie và Paul để che giấu tội ác tài chính của mình, ngăn chặn hành vi phạm tội bị vạch trần trong phiên điều trần sắp tới của Paul. Vào ngày giết vợ con, Alex bị giám đốc tài chính của công ty luật PMPED truy vấn về số tiền 792.000 USD bị mất.

Luật sư bào chữa cho rằng các cáo buộc của chính quyền đầy rẫy "giả thuyết" và "phỏng đoán".

Công tố viên chứng minh Alex có mặt trong một video trên Snapchat do Paul quay ngay trước khi chết, và dữ liệu điện thoại di động cho thấy Alex ở gần hiện trường vụ án, trái ngược với lời khai về bằng chứng ngoại phạm của ông ta.

Theo công tố viên, Alex đã yêu cầu vợ đến gặp tại điền trang của gia đình vào ngày 7/6 với lý do thăm người cha mắc bệnh nan y của ông ta. Maggie gửi tin nhắn cho một người bạn nói rằng chồng đang hành động "đáng ngờ" và "đang âm mưu điều gì đó". Ngay sau đó, Maggie bị bắn chết.

Alex Murdaugh khóc trên phiên tòa xét xử tội giết vợ con ở Walterboro, South Carolina. Ảnh: Pool

Alex tự ra làm chứng, thừa nhận đã ăn cắp tiền của các luật sư cộng sự trong nhiều năm để cung cấp cho gia đình cuộc sống xa hoa và thỏa mãn cơn nghiện thuốc giảm đau. Bất chấp lời thú nhận này, Alex một mực khẳng định vô tội trong vụ giết vợ con.

Alex cũng thừa nhận thuê sát thủ giết mình để đảm bảo người con trai còn lại, Buster, có thể thừa kế khoản bảo hiểm nhân thọ 10 triệu USD, nhưng sát thủ Curtis Smith (61 tuổi) đã bắn trượt.

Cáo trạng cáo buộc Alex đã đưa cho Curtis hàng trăm tấm séc trong nhiều năm, với tổng giá trị khoảng 2,4 triệu USD.

Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, Alex cố dẫn dắt bồi thẩm đoàn rằng một kẻ tức giận về vụ tai nạn thuyền liên quan đến Paul có thể đã giết người để trả thù. Ông ta nói: "Tôi sẽ không bao giờ làm hại Maggie và Paul trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Tháng 3/2023, Alex bị kết tội giết vợ và con trai, bị tuyên phạt hai án tù chung thân liên tiếp. Ông ta nhận thêm 40 năm tù sau khi nhận tội với 22 tội danh tài chính trong âm mưu lừa đảo nhằm chiếm đoạt 9,3 triệu USD của chính phủ, công ty luật và các khách hàng.

Đội ngũ luật sư của Alex đã đệ đơn kháng cáo xin xét xử lại vụ án giết người. Yêu cầu kháng cáo đang được xem xét.

Sau khi bị kết tội giết Maggie và Paul, Alex đã dàn xếp vụ kiện với gia đình Mallory và công ty bảo hiểm của chiếc thuyền đã đồng ý trả cho gia đình nạn nhân 500.000 USD vào tháng 10/2024.

Gia đình Mallory cũng kiện Parker's, cửa hàng tiện lợi nơi Paul mua rượu. Chủ cửa hàng đã đồng ý dàn xếp với số tiền 15 triệu USD vào tháng 7/2023.

Tuệ Anh (theo CNN, Yahoo, Fox, People)