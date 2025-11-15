Lòng tham của cháu trai trước tiền của bà ngoại

AnhJoshua Powell nợ 8.000 bảng, được bà ngoại cho 7.600 bảng nhưng chưa thỏa mãn nên sát hại để được hưởng thừa kế sớm.

"Tôi yêu bà ngoại, bà là người quan tâm tôi nhất trong cuộc đời. Nếu có thể, tôi sẽ quay ngược thời gian và không để điều này xảy ra", Joshua Powell, 27 tuổi nói những lời cuối trước khi bị Tòa án Portsmouth, New Hampshire tuyên phạt tù chung thân hôm 14/11 vì tội Giết người.

Bị cáo chỉ được xét giảm án sau 26 năm.

Theo cáo buộc, 4h29 sáng17/5/2024, Đội Cứu hỏa và Cứu hộ Hampshire đã xử lý một vụ hỏa hoạn tại một căn nhà sau khi chuông báo động khí carbon monoxide được kích hoạt. Cảnh sát đã được gọi đến và có mặt ngay sau đó, thi thể của bà Emma Finch, 96 tuổi, đã được tìm thấy tại phòng ngủ.

Joshua Powell. Ảnh: Telegraph

Cảnh sát xác định ngọn lửa bắt nguồn từ giường ngủ của bà. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong do bị siết cổ, không có Carboxyaemoglobin (COHb) trong máu, chứng tỏ cụ bà đã chết trước khi đám cháy bùng phát.

Qua thẩm vấn, nhà chức trách xác định rằng cụ Emma rất thân thiết với cháu ngoại, Joshua Powell, người đến thăm bà hàng tuần để mua đồ ăn và chơi ô chữ với bà. Anh ta ban đầu khai ngủ ở nhà suốt đêm song hai hôm sau bị bắt, do camera thể hiện Joshua đã lái ôtô rời nhà mình lúc 2h sáng cùng ngày vụ hỏa hoạn, và xuất hiện trong nhiều đoạn camera khác quanh khu vực nhà bà ngoại.

Các ghi chú trên điện thoại cách đó vài ngày của anh ta cũng cho thấy đã ghi lại mã két sắt của bà ngoại. Anh ta cũng bị cáo buộc đã nói với bạn bè rằng đang "nợ đầm đìa" và hy vọng sẽ sớm được thừa kế khi bà qua đời.

Sao kê tài chính cá nhân của đứa cháu này cũng thể hiện điều tương tự, càng cho thấy động cơ tài chính, theo cảnh sát.

Bà Emma Finch. Ảnh: Telegraph

Kết quả giám định pháp y cho thấy ADN của anh ta được tìm thấy trên cổ và móng tay của bà ngoại. Tín hiệu điện thoại của bị cáo cũng được xác định ở vị trí hiện trường khi vụ án mạng xảy ra. Sức mạnh của các bằng chứng đã được thu thập khiến Joshua phải thừa nhận hành vi.

Theo lời khai, bị cáo nợ khoảng 8.000 bảng (280 triệu đồng) và đã được bà ngoại cho 7.600 bảng nhưng anh ta hy vọng sẽ nhận được một khoản tiền lớn hơn... Bị cáo nói rất yêu bà, động cơ duy nhất là tiền bạc.

Bào chữa cho Joshua, luật sư nói anh "IQ thấp". Song thẩm phán nói chấp nhận là Joshua có một số khuyết tật về mặt tâm thần nhưng anh ta đã sống một cuộc sống bình thường và có thể phân biệt đúng sai.

"Bà đã đối xử rất tốt với anh và rất nhiều tiền khi bà còn sống. Còn anh đền đáp lòng tốt đó bằng cách đó. Điều này khó mà tha thứ", thẩm phán nói khi tuyên án.

Người đau lòng nhất phiên tòa có lẽ là mẹ bị cáo, đồng thời là con gái nạn nhân. "Tôi sẽ phải đấu tranh hết sức để tha thứ cho nó vì những gì nó ta đã làm", bà nói trong nước mắt.

Hải Thư (Theo Telegraph, Hampshire Police)